Pressemitteilung BoxID: 783633 (Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG)

Chief Commercial Officer der Hamburg Süd geht in den Ruhestand

Frank Smet, Chief Commercial Officer (CCO) der Hamburg Süd, wird Ende März nach rund 27 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand gehen. Smet, der insgesamt über 40 Jahre in der Schifffahrt – unter anderem in Brasilien, Chile, Australien und Hongkong – gearbeitet hat, ist seit 2012 Mitglied der Geschäftsführung der Hamburg Süd. Er verantwortete zunächst die Bereiche Netzwerk, Operations und Logistik, bevor er 2017 die Zuständigkeit für den Vertrieb und Kundenservice übernahm.







„Mit Frank Smet geht ein weltweit geschätzter Schifffahrtsmann von Bord, der das Geschäft wie kaum ein anderer kennt und sehr viel für die Hamburg Süd geleistet hat“, sagte Dr. Arnt Vespermann, CEO der Hamburg Süd. So war Smet an mehreren Übernahmen und Integrationen beteiligt und hat das schnelle Wachstum der Reederei maßgeblich vorangetrieben.







Dr. Arnt Vespermann wird künftig als CEO für die Kunden verantwortlich sein. „Unsere besonders engen Beziehungen zu unseren Kunden, der persönliche Kontakt und unser tiefes Verständnis ihres Geschäftes machen die Marke Hamburg Süd aus. Daher freue ich mich sehr auf diese wichtige Aufgabe“, so Vespermann.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (