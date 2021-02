- Aktive Unterstützung der Corona-Impfstrategie des Landes

- Bereitstellung verfügbarer Flächen in Mosbach





Die HAMBORNER REIT AG hat dem Land Baden-Württemberg räumliche Kapazitäten für ein Impfzentrum zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um Flächen des vormaligen Mieters Kaufland in Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis. Auf den insgesamt 1.200 Quadratmetern konnten die Impfaktivitäten bereits aufgenommen werden.



Die HAMBORNER REIT AG hatte dazu seit Dezember 2020 eng mit dem Landkreis und der Stadt Mosbach zusammengearbeitet. Benötigt wurden Flächen in zentraler Lage mit ausreichendem Parkraum. Nachdem im Dezember 2020 die Rahmenbedingungen geklärt werden konnten, begannen bereits zwei Tage später die Umbauarbeiten.



"Die Gespräche mit der HAMBORNER REIT AG waren von Anfang an offen und professionell", sagt Kreiskämmerer Michael Schork. "Dank der zügigen und reibungslosen Zusammenarbeit war das Impfzentrum schon eine Woche vor dem eigentlichen Öffnungstermin einsatzbereit. So können wir nun die Impfung der Bevölkerung sicherstellen", so Schork.

