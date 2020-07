Pressemitteilung BoxID: 807376 (HALLESCHE Krankenversicherung)

HALLESCHE Krankenversicherung: Kunden bekommen 73 Millionen Euro zurück

Die HALLESCHE erstattet fast jedem zweiten Vollversicherten einen Teil der Beiträge zurück. 100.000 Kunden erhalten insgesamt rund 73 Millionen Euro auf ihre Konten überwiesen, wenn sie 2019 keine Rechnungen eingereicht haben. Damit belohnt die HALLESCHE einen kostenbewussten Umgang mit Leistungen des Gesundheitswesens.



Wiltrud Pekarek, Mitglied des Vorstands, betont eine Besonderheit der Beitragsrückerstattung in diesem Jahr: „Versicherte, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind und starke Einnahmeausfälle hatten, haben von der Beitragsrückerstattung schon vorab profitiert. Uns ist es wichtig, dass uns unsere Kunden als proaktiven Partner an ihrer Seite erleben.“



Die HALLESCHE setzt nicht allein Kostenanreize, sondern unterstützt ihre Versicherten mit zahlreichen Gesundheits-Services, sei es präventiv oder für den Ernstfall. Auch wer eine Beitragsrückerstattung erhält, profitiert von dem Angebot. Darin enthalten: Präventionsprogramme, Gesundheitsinformationen oder Beratungsangebote.



„Wir bieten mit unserer Kunden-App hallesche4u, vielfältigen Gesundheits-Apps oder z.B. der Videosprechstunde viele digitale Gesundheitsangebote, die in Zeiten von Corona so wichtig geworden sind. Hierfür gibt es eine steigende Akzeptanz. Deshalb rückt neben der persönlichen Begleitung der Fokus zunehmend mehr auf die digitale Unterstützung unserer Kunden und Vermittler“, sagt Pekarek.

