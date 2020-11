Die gegenwärtige Situation macht es leider unmöglich, die Chance – Größte Bildungs-, Job- und Gründermesse in Sachsen-Anhalt im Januar 2021 wie geplant durchzuführen.



Die größte Karrieremesse in der Metropolregion Mitteldeutschland findet nun am 23. und 24. April 2021 in der HALLE MESSE statt.



Die Wirtschaft braucht Messen als Plattform und Impulsgeber. Produkte zum Anfassen, direkter Wettbewerb und persönliche Kontakte im direkten Vergleich gibt es nur hier. Persönliche Gespräche vor Ort sind kaum zu ersetzen; zahlreiche digitale Bemühungen bieten nicht den adäquaten Ersatz. Das Fehlen von Präsenzveranstaltungen hat ein Vakuum vor allem in der Berufsorientierung entstehen lassen. Der große Zuspruch zur Chance zeigt, welch hohen Stellenwert die Messe in der Region hat: Sie ist ein gefragtes Instrument zur Gewinnung von Auszubildenden, Fachkräften und potentiell Selbstständigen und bleibt für Unternehmen und Institutionen sowie Besucher wichtig als Netzwerkmesse.



Auch weiterhin gilt: Das Hygienekonzept der HALLE MESSE trägt den aktuellen Verordnungen Rechnung im Interesse aller Beteiligten. Damit lassen sich Messen sicher und erfolgreich durchführen. Der aktuelle Stand findet sich auf den Websites der Veranstaltungen.



Hinweis: Die SaaleBAU mit GartenIDEEN findet wie geplant vom 12. bis 14. März statt. Mehr Informationen zum aktuellen Programm unter www.halle-messe.de.

(lifePR) (