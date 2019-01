Alles für das ganz große Herzklopfen

04.01.19

Die größte Hochzeitsmesse der Region feiert ihr 15-jähriges Jubiläum. Rund 70 Aussteller zeigen alles, was für den besonderen Tag wichtig ist. Ob große oder kleine Feste und Jubiläen – die Messe bietet einen repräsentativen Überblick zu Angeboten und Trends, sie gibt Anregungen zur Gestaltung eines individuell einzigartigen und persönlich bedeutsamen Events.



Doch was macht eine perfekte Hochzeit aus? Ist es die erstklassige Location, stimmungsvolle Musik, vorzügliches Essen, eine außergewöhnliche Dekoration? Oder der Traum von einem Brautkleid, der maßgeschneiderte Anzug? – Jeder wird diese Fragen anders beantworten. Fest steht jedoch, dass sich mit steigender Vorfreude auf die Hochzeit auch die Zahl drängender Fragen zur Vorbereitung erhöht. Damit das große Event gelingt, ist eine vorausschauende und gute Planung unerlässlich. Mit ihrer großen thematischen Vielfalt gibt die Hochzeitsmesse wertvolle Inspirationen: Braut- und Festmoden, erstklassige Hochzeits- und Festlocations, Juweliere und Goldschmiede, DJs und Bands sowie alles zu den Themen Beauty und Styling, Floristik, Dekoration und anderes mehr.



Braut- und Festmodenschau



Erste Inspirationen zu Brautkleid und Anzug erhalten Besucher bei der Braut- und Festmodenschau. An beiden Messetagen präsentiert Ron Karrasch (Stand N10) die schönsten Kleider und Anzüge aus den Kollektionen von Brautmoden Sissi (Stand J11), Brautmobil.de (Stand A4) und Brautmode-Rohland (Stand A10). Auch für die musikalische Umrahmung ihres Festes gibt es erste Anregungen: Hochzeitssängerin Silke Otte (Stand C1), Akustik Liveband „Bienstich“ (Stand E10) sowie das Musikduo Katie und Lasse (Stand J6), Sängerin Maria König (Stand D3) und Planet of Shows (Stand E2) umrahmen die Schau musikalisch und künstlerisch.



Brautmode neu erleben



Seit Jahren sind romantische Brautkleider mit Spitze gefragt. Doch auch neue Trends kündigen sich für 2019 an. Nach der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle sind vor allem Brautkleider mit Carmen-Ausschnitt oder Neckholder sehr gefragt. Viele Bräute in spe stellen sich die Frage, welche Kleider, Schnitte und Stoffe sie tragen können. Fachmännische Beratung erhalten sie u. a. bei Mrs to be Brautmoden (Stand D2) und Braut-Fashion (Stand N7).



Juweliere, Beauty und Styling



Der Bund der Ehe wird meist mit dem Tausch der Ringe besiegelt. Eine große Auswahl der schönsten Ringe ist auf der Hochzeit zu finden. Im 123 Trauringzentrum Halle (Stand E2) können Ringe individuell und selbst gestaltet werden. Dabei sind die Möglichkeiten schier unendlich – Silber, Gold oder Platin, breit oder schmal, mit oder ohne Gravur, klassisch oder modern, mit und ohne Stein.



Das Haarstudio & Kosmetik ML (Stand C8) sowie die Mary Kay Cosmetics (Stand K1) beraten zur passenden Frisur und zum Make-up.



Restaurant, Hotel, Schloss



Wo soll gefeiert werden – bei jeder Hochzeit und jedem größeren Fest stellt sich die Frage nach der passenden Location. Auch hier sind die Vorstellungen und Wünsche sehr unterschiedlich. Auf der Hochzeit stehen namhafte Häuser mit Rat und Tat zur Seite, um gemeinsam den perfekten Rahmen zu finden und den Wunschtermin zu vereinbaren.



Grenzen sind dabei kaum gesetzt: von modernen Restaurants, über elegante Hotels, bis hin zum Märchenschloss.



Hochzeitsplanung



Damit das große Event für alle Gäste ein unvergessliches Ereignis wird, ist eine vorausschauende und gute Planung unerlässlich. Viele beginnen damit schon mehr als ein Jahr im Voraus. So können alle Wünsche berücksichtigt und der Feier eine individuelle Note verliehen werden. Unterstützung bei den Vorbereitungen und der Umsetzung bieten Agenturen wie Lieblings-Zeiten (Stand A8) oder Wolke 7 Weddings (Stand D3). Mit viel Engagement, Feingefühl und Professionalität stehen sie zur Seite und ermöglichen ein Fest, dass in bester Erinnerung bleiben wird.



Hochzeitscafé, „Gedeckter Tisch“ und Feuershow



Das Hochzeitscafé direkt an der Bühne bietet ausgewählte Kaffeespezialitäten und Köstlichkeiten wie Petit Fours, Piccolo und delikate Fingerfood-Variationen. Auf der Sonderschaufläche (Stand N8) neben der Bühne erhalten Gäste zudem Inspirationen für die Ausstattung und Dekoration ihrer Festtafel.



Für einen feurigen Abschluss des ersten Messetages sorgt die Showgruppe Fuegopaz mit ihrer Feuershow (17:30 Uhr).



Öffnungszeiten und Eintrittspreise



Die Messe Hochzeit hat am Samstag und Sonntag (5. und 6. Januar) täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 5 €, ermäßigt 4 €. Für Kinder unter 10 Jahren ist der Eintritt frei. Weitere Informationen unter www.hochzeit.halle-messe.de

