Neuer Verteidiger: Haie setzen auf Nachhaltigkeit und holen Ugbekile

04.02.19

Haie-Trainer Dan Lacroix kann auf eine weiße Weste zurückblicken: 4 Spiele, 4 Siege. Trotz dezimierter Haie-Verteidigung konnte der KEC die Spiele erfolgreich gestalten. Doch die Haie reagieren nun auf die Verletzungen von Potter und Sulzer. Der Club hat sich bewusst gegen kurzfristig gedachte Transfers entschieden (in den Medien wurde bereits Torp vermutet, der zur DEG wechselte). Stattdessen kommt ein Verteidiger mit Kölner Vergangenheit: Colin Ugbekile wechselt in die Domstadt.



Ugbekile aus der USHL zurück nach Köln



Der junge Verteidiger durchlief alle Jugendklassen des KEC. In 44 DNL-Spielen erzielte er 18 Punkte. Nach seinem Wechsel in die USA war er für die Des Moins Buccaneers und Fargo Force aktiv. Der heute 19-jährige erzielte in den letzten zwei Jahren in 140 Spielen 34 Punkte. Bei den Fargo Force ist er unter anderem mit Nicolas Appendino in einem Team, der ebenfalls für die Haie-DNL aktiv war. Der in Solingen geborene Ugbelike ist die nachhaltige, langfristige Lösung der Kölner Haie auf das aktuelle Verletzungspech in der Verteidigung.



Vertrag bis 2022 – Haie erhalten agilen Verteidiger



Colin Ugbekile erhält eine Vertrag über die aktuelle Saison hinaus. Er bleibt bis 2022 bei den Kölner Haien und wird mit der Rückennummer 79 auflaufen. Der Verteidiger wird als körperlich guter und temporeicher Spieler eingeschätzt. Sicher auf den Beinen sucht er auch stets den Spielaufbau, ist mit seinen riskanten Pässen in vielen Situationen aber zu abenteuerfreudig.



Haie-Sportdirektor Mark Mahon freut sich in der offiziellen Pressemitteilung über den Neuzugang: “Wir freuen uns, mit Dominik, Colin und Simon drei Verteidiger an die Haie gebunden zu haben, die sich voll und ganz mit dem KEC und der Stadt identifizieren. Alle drei haben hier schon das Trikot der Junghaie getragen. Wir sind davon überzeugt, dass sie ein wichtiger Teil der Haie-Gegenwart sind und der Haie-Zukunft sein werden.”



Die Verträge mit Dominik Tiffels (2021) und Simon Gnyp (2022) wurden zusätzlich verlängert.



DEB-Erfahrung und der NHL-Draft 2018



Beim DEB ist Ugbekile für die U20 aktiv und hat an der B-WM im Dezember 2018 teilgenommen. Die U20 hat sich in dem Turnier für die höchste Klasse qualifiziert, Ugbekile bestritt alle Spiele. Unter anderem spielte er dort bereits mit Dumont, Köhler und Bindels.



Er war einer der Kandidaten, die im NHL-Draft 2018 im Spielerpool vertreten waren. Er wurde allerdings nicht berücksichtigt.



Der 11. Nachwuchs-Kölner im Haie-Team



Die Kölner Haie bleiben ihrem Weg treu und wollen auch im Team eine starke Identifikation mit der Stadt Köln schaffen. Mit Weitzmann, Gnyp, D. Tiffels, Müller, Dumont, Hospelt, Palka, F. Tiffels, Oblinger und Köhler waren bereits zehn Kölner mit Wurzeln aus dem Nachwuchs in der diesjährigen DEL-Saison im Einsatz. Mit Ugbekile kommt der elfte Spieler mit zusätzlicher US-Erfahrung dazu.

(lifePR) (