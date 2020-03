Pressemitteilung BoxID: 789185 (Hager & Werken GmbH & Co KG)

Sanftes Biofilmmanagement

Die richtige Wahl einer gründlichen, sanften und dennoch preiswerten Polierpaste fällt nicht immer leicht.



Die fluoridfreie Polierpaste Mira-Clin hap, mit Hydroxylapatit, unterstützt die Behandlung sensibler Zahnhälse und sorgt für eine schonende Entfernung von Belägen und Verfärbungen. Zudem bildet sie eine Schutzschicht für Zähne und Zahnhälse. Sensibilisierungen werden somit gemildert.



Das besondere an Mira-Clin hap ist, dass sich die Reinigungskörper während der Anwendung von fein (Reinigung) zu ultrafein (Politur) verändern. Somit werden zeitgleich zwei Anwendungsfelder abgedeckt, was eine deutliche Zeitersparnis mit sich bringt. Der Wechsel - von Reinigung zu Politur - tritt nach ca. 10 Sekunden ein. Mit einem RDA-Wert von 36 geschieht dies auf eine sanfte Art, wodurch Zahnschmelz und Dentin nicht unnötig belastet werden. Das heißt maximale Reinigung bei gleichzeitig minimalem Abrieb.



Abgerundet wird die Polierpaste Mira-Clin hap mit dem natürlichen Zuckeraustauschstoff Xylitol und einem angenehmen Minzgeschmack. Zudem ist die Polierpaste gluten-und phthalatfrei



Ganz neu im Sortiment sind die 100 x 2 g Tiegel für eine hygienischere Anwendung.



Mira-Clin hap und Polierkelche aus dem Hager & Werken Sortiment ergeben ein optimales Zusammenspiel einer guten PZR. Die Prophy-Angles haben einen speziellen Winkel (105°), in dem der Gummikelch aufgesetzt ist. Dieser ermöglicht einen sehr bequemen Zugang, vermeidet Politurspritzer und ist auch für den Patienten sehr angenehm.

