Fruchtiger Genuss für die Kleinsten - ohne Zucker!

Die Marke miradent ist bekannt für ihr großes Sortiment an xylitolhaltigen Produkten. Erneut wurde dies um den Zahnpflege-Lollipop XyliPOP® erweitert.



Besonders Milchzähne müssen sorgfältig gepflegt werden. Sie fungieren als Platzhalter für die bleibenden Zähne und spielen für deren Durchbruch eine zentrale Rolle. Neben regelmäßiger Zahnpflege sollte daher auch auf eingeschränkten Konsum von zuckerhaltigen Süßwaren geachtet werden.



XyliPOP® Zahnpflege Lollipops, mit fruchtig-erfrischendem Erdbeergeschmack, sind zuckerfrei. Der Hauptbestandteil von XyliPOP® ist Xylitol. Darüber hinaus enthält XyliPOP Kalziumlaktat. Beide Bestandteile in Kombination, fördern die Remineralisierung des Zahnschmelzes. Es werden nur hochwertige Zutaten verwendet: keine Konservierungsstoffe, keine künstlichen Aromen, kein Aspartam, keine Gentechnik, keine tierischen Inhaltsstoffe, kein Gluten, keine Lactose etc.

