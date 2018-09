Neuheiten im Herbst 2018

In diesem Jahr haben wir bei HABA gleich mehrfach Grund zum Feiern – und das hängt nicht nur mit dem 80-jährigen Firmenjubiläum zusammen, sondern auch mit einer ganz besonderen Auszeichnung: Funkelschatz wurde als „Kinderspiel des Jahres 2018“ ausgezeichnet. Zudem hat die Kullerbü-Spielbahn Parkhaus, welche Teil der großen flexibel erweiterbaren Kullerbü-Spielwelt für Kinder von 2 - 8 Jahren ist, den „ToyAward 2018“ gewonnen und wurde zum „TOP 10 Spielzeug 2018“ nominiert. Neues gibt es auch von unseren Handpuppen: Rabe Theo aus dem HABA-Spiele-Klassiker Obstgarten erwacht zum Leben und flattert durch das Kinderzimmer und auch Conni begeistert als Handpuppe ihre großen und kleinen Fans. Mit Mountains wird die erfolgreiche Reihe der HABA-Familienspiele fortgeführt. Der hohe Interaktionsgrad dieses Spiels sorgt für lebhafte Spielerunden: Mit etwas Glück, einem guten Gedächtnis und der einen oder anderen Gefälligkeit von den Konkurrenten können die Spieler die unterschiedlichen Touren meistern und sich die meisten Gipfelstempel sichern. Die Legende der Irrlichter ist ein absolutes Spiele-HighLIGHT mit interaktivem Spielplan und Hochspannung bis zum Schluss! Gemeinsam müssen die Spieler die Schattenwesen von Schloss Luxantis fernhalten. Dabei helfen ihnen verzauberte Objekte aus dem Lichterwald-Labyrinth. Der Bücher-Herbst zeigt sich von seiner spannenden Seite, denn Kommissar Maus ist zurück. In seinem dritten Fall herrscht Rotz-Alarm! Deshalb rückt der clevere Ermittler an und macht Jagd auf Rotzbazillo, Schnodder-Joe & Co. Weitere Neuheiten und mehr Informationen finden Sie in der Pressemitteilung im Downloadbereich.

HABA - Erfinder für Kinder, Habermaaß GmbH

Der deutsche Spielwarenhersteller HABA begleitet Kinder seit 80 Jahren auf all ihren Streifzügen – mit Spielen und Spielsachen, die fordern, fördern und vor allem viel Freude machen. So entstehen jedes Jahr 400 Neuheiten: die bekannten Spiele in der gelben Schachtel, Spielsachen aus Holz und Stoff, aber auch fantasievolle Wohnaccessoires, spannende Bücher und schöne Geschenke für Kinder. HABA beliefert Fachhändler im In- und Ausland und hat unter anderem in Frankreich, den USA und Hong Kong Niederlassungen. Außerdem können Kunden aus Deutschland und Österreich eine Vielzahl der Produkte auch im HABA-Online-Shop bestellen.

Ausführliche Informationen rund um die Geschichte, Philosophie, Produktion und vieles mehr finden Sie unter www.haba.de/unternehmen



Über die HABA-Firmenfamilie

Als weltweit agierendes Familienunternehmen bereichert die HABA-Firmenfamilie seit 80 Jahren Familien und soziale, öffentliche und private Einrichtungen mit vielfältigsten und hochwertigen Produkten in den Bereichen Spielen, Bildung, Mode, Möbel, Gesundheit und Leben. Mit Hauptsitz in Bad Rodach vereint die Firmenfamilie zehn Unternehmensmarken unter ihrem Dach, darunter HABA, JAKO-O und Wehrfritz. Die HABA-Firmenfamilie wird in dritter Generation von der Familie geleitet. Geschäftsführer sind Harald Grosch und Karl Fischer. Das Gesamtunternehmen beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von rund 360 Millionen Euro.



