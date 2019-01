Neue Leitung Marketing und Vertrieb der Marke HABA

09.01.19

Zum 01. Januar 2019 hat Wolfgang Pöhlau die Leitung HABA Marketing und Vertrieb übernommen. Er folgt damit auf Michael Hopf, der bis zu seinem altersbedingten Ausscheiden beratend für die gesamte HABA-Firmenfamilie tätig sein wird. Michael Hopf begann seinen beruflichen Werdegang 1982 als Assistent der HABA-Vertriebsleitung, bevor er 1990 die Geschäftsleitung Vertrieb und Marketing HABA übernahm. In den vergangenen fast vier Jahrzehnten sammelte er ein enormes Wissen über Märkte und Sortimente und bewies stets ein sehr gutes Gespür für den Erfolg von Produktneuheiten. „Michael Hopf hat maßgeblich zum Erfolg der Marke HABA beigetragen und sie zu dem gemacht, was sie heute ist: HABA steht für Produkte, die seit vielen Generationen Kinder begeistern und ihren Eltern die Sicherheit geben, dass ihre Kinder von Anfang an altersgerecht in ihrer Entwicklung gefördert werden“, erklärt Geschäftsführer Karl Fischer. „Dafür möchte ich Michael Hopf persönlich und auch im Namen der gesamten HABA-Firmenfamilie ganz herzlich danken.“



Der aus Nürnberg stammende Wolfgang Pöhlau hat sein Studium in Erlangen als Diplom-Chemieingenieur mit Vertiefungsrichtung Lebensmittelverfahrenstechnik abgeschlossen. Seine berufliche Laufbahn startete er bei Nestlé und arbeitete mehrere Jahre als Produktivitätsingenieur in Südamerika, wo er sehr viel Erfahrung in den Bereichen Mitarbeiterführung und Organisationseffizienz sammelte. Im Anschluss war er bei der Nestlé Suisse S.A. im Bereich Marketing und Produktmanagement für Tiefkühlprodukte tätig. Seine nächste berufliche Station führte Wolfgang Pöhlau zur Staedtler Mars GmbH, bei der er die Leitung der Business Unit Ink Jet innehatte. Im Jahr 2010 gründete er schließlich die Babyviduals GmbH, ein Start-up-Unternehmen, das sich auf Babytiefkühlkost in Bio-Qualität spezialisiert hatte. Nach acht Jahren in der Selbstständigkeit begann er im Mai 2018 seine Tätigkeit in der HABA-Firmenfamilie, wo er ab Januar die Leitung HABA Marketing und Vertrieb übernommen hat: „Starke Marken sind meine Leidenschaft“, so Pöhlau. „Daher ist es für mich eine sehr große Ehre, die meiner Meinung nach spannendste Spielwarenmarke Deutschlands weiterentwickeln und in die Zukunft führen zu dürfen.“ Als große Herausforderung sieht er unter anderem die schnelllebige Zeit des 21. Jahrhunderts. Deshalb sieht er es als umso wichtiger an, Marken zu stärken und so den Kunden Orientierung zu geben.





