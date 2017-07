Galateia - Vom Ozean geküsst

Die schöne Meernymphe Galateia wurde der griechischen Mythologie zufolge unsterblich von dem Zyklopen Polyphem geliebt. Beim Anblick des neuen Schirms „Galateia“ von Schirmspezialist Knirps aus der Frühjahr/Sommer Kollektion 2018 wird es uns ähnlich ergehen, unser Fashionherz wird einen Herzschlag aussetzen. Die neuen Schirme spielen mit einem Farbverlauf von hell zu dunkel in Form von unzähligen kleinen und großer Punkte. Dadurch entsteht ein organisches und dynamisches Muster, welches an die Brandung der Wellen am Ufer erinnert. Auch die Farben erinnern an das Meer und reichen von Sand mit orangefarbenen Punkten über Marine mit blauen Akzenten bis zu Dark Navy mit Weiß. Zudem ist „Galateia“ auch mit einem UV-Schutz von 95% ausgestattet, weshalb uns unsere Schirm-Nymphe auch vor Sonne effektiv beschützt. Mit „Galateia“ in unserer Hand werden wir kommenden Sommer alle Herzen stehlen.

H. Würflingsdobler & Co KG

Knirps gehört zu den weltweit führenden Marken im Accessoire-Segment Schirm. Seit 1928 der erste zusammenlegbare Taschenschirm erfunden wurde, steht die deutsche Traditionsmarke Knirps für ein einzigartiges Qualitätsversprechen und für stetige Innovationen bei Schirmen und anderen Produkten, die vor Wetter schützen. Zum Beispiel Sonnenschirme, für die das Unternehmen seit Einführung 2012 bereits drei mal mit der international begehrten Designtrophäe "red dot design award" ausgezeichnet wurde. Knirps ist weltweit anerkannt als die führende Premium-Schirmmarke. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.knirps.com

