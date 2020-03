Pressemitteilung BoxID: 792715 (GUT ISING K. Magalow KG)

Für die Helden der Coronakrise: Gut Ising beliefert Kliniken, Pflegeheime und andere Einrichtungen mit Pizzen für Personal

Die Coronakrise zieht immer weitere Kreise und auch in der Gegend um den Chiemsee trifft sie mittlerweile nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Um in diesen schweren Zeiten ein kleines Zeichen zu setzen, hat sich das Team rund um Hoteldirektor Christoph Leinberger etwas ausgedacht, um diejenigen zu würdigen, die zurzeit unfassbaren Einsatz für die Gesellschaft zeigen.



Stundenlange Schichten, Schlafmangel und bedingungslose Aufopferung: All das leisten medizinische Angestellte und Pflegekräfte aktuell weltweit, um der COVID-19-Pandemie die Stirn zu bieten. Betroffene Patienten auf Intensivstationen und in Pflegeheimen sind auf Ärzte und Krankenschwestern angewiesen, die bereits seit Wochen Heldenhaftes bewirken. Genau das hat Gut Ising erkannt und überlegt, wie man den Helden der Stunde helfen könnte, die Tag für Tag gegen die Krise und für unsere Gesellschaft kämpfen. Im gesamten Team war man sich einig: „Wir möchten unterstützen!“ Es folgte der Beschluss, entsprechende Einrichtungen ab sofort jeden Montag mit einer Lieferung frischer Steinofenpizzen aus dem Ristorante Il Cavallo zu überraschen.



„Wir sind uns unserer Verpflichtung im Landkreis bewusst und möchten im Rahmen der Gegebenheiten unterstützen wo nur möglich. Wir hoffen damit ein Zeichen zu setzen und plädieren für mehr Zusammenhalt in diesen schweren Zeiten.“, betont Hoteldirektor Christoph Leinberger. Die Aktion fand jetzt zum ersten Mal statt. „Wir möchten ein Vorbild sein und auch andere dazu motivieren, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ebenfalls zu helfen. Die Zeiten verlangen nach Zusammenhalt und dazu möchten wir einen Anstoß geben.“, ergänzt Christoph Leinberger.



Hotel Gut Ising ist damit einer der Vorreiter in der Region: Sozialeinrichtungen, deren Personal täglich und unermüdlich im Einsatz ist um der Coronakrise entgegenzuwirken, können sich ab sofort unter folgender Adresse melden: hotel@gut-ising.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (