GRUBENHELDEN schließen Partnerschaft mit AHAG BMW und MINI

Neuer Meilenstein für die Grubenhelden: Demnächst gehen MINIs der AHAG Group, welche im Ruhrgebiet mit neun Standorten vertreten ist, mit dem Branding des Modelabels auf Tour. Denn das junge Startup aus dem Ruhrgebiet schließt eine Partnerschaft mit dem inhabergeführten Unternehmen, welches vor gut 80 Jahren in Gelsenkirchen gegründet wurde. Beide Unternehmen vereinen damit ein absolut stylisches Äußeres mit jeder Menge Fahrspaß und garantieren für die Zukunft noch weitere Überraschungen.



„Unser Dank gilt der AHAG Group für die Kooperation“, sagt Matthias Bohm, Geschäftsführer der Grubenhelden. „Im Zuge unserer neuen Kollektion werden wir viel auf Reisen gehen und waren daher auf der Suche nach einem Fahrzeugpartner. Nun sind wir froh, dass wir mit MINI eine coole Marke und der AHAG Group einen starken Partner an unserer Seite haben, die uns für unsere Vorhaben Fahrzeuge zur Verfügung stellt.“ Doch dabei wird es nicht bleiben. Im Rahmen der Zusammenarbeit sind weitere gemeinsame Aktionen geplant.



„Wir freuen uns, mit den Grubenhelden ein junges und vielversprechendes Startup aus dem Ruhrgebiet unterstützen zu können, das ein großes Potenzial hat. Gerade im Ruhrgebiet kommt es auf starke Partnerschaften an“, erklärt Geschäftsführer Dr. Christoph Pieper. „Damit ist es uns gelungen, zwei stylische Marken zusammenzuführen, die für ausgezeichnete Qualität stehen.“



Den Grubenhelden MINI gibt es übrigens auch zu kaufen und zwar an allen Standorten der AHAG Group. Erhältlich ist das Modell in verschiedenen Ausführungen. Die Optik jedoch ist immer die gleiche: Die Lackierung ist schwarz, angelehnt an das „schwarze Gold“, das im Bergbau zutage gefördert wird. Beide (Vorder-)Türen sind jeweils mit einem weißen Grubenhelden-Schriftzug und -Logo versehen, Schlägel und Eisen zieren das Dach. Ein echter Hingucker!



Mit vereinten Kräften beider Unternehmen geht es nun aus dem Ruhrgebiet auf die Straße, durch Deutschland und Europa. Und das ganz getreu dem Motto der Grubenhelden: „Lasst uns aufbrechen, raus in die Welt, um unsere Geschichte zu erzählen.“



Die Grubenhelden



Die Grubenhelden sind ein junges Mode-Startup aus Gladbeck. Seit mehr als einem Jahr erzählen sie mit absolut hochwertigen Kleidungsstücken die Geschichte ihrer Väter und Großväter. „Ohne die Kohle und ohne den Bergbau wären wir alle nicht da, wo wir heute sind“, erklärt Bohm. „Bei Grubenhelden geht es darum, den Leuten Respekt zu zollen, die Deutschland und Europa groß gemacht haben.“ Deren Generationen stehen für harte Arbeit und echte Maloche, für Zusammenhalt, Ehrlichkeit und Geradlinigkeit. Wenn 2018 die letzte aktive Zeche schließt und endgültig „Schicht im Schacht“ ist, sollen diese Werte im Ruhrgebiet und über das Ruhrgebiet hinaus weitergetragen werden.



Und das ist ganz wörtlich zu verstehen. Denn der unmittelbare Bezug einer jeden Kollektion zum Bergbau wird dadurch hergestellt, dass mit einem Stück originalen Grubenhemden-Stoffes ein echter Zeitzeuge mit eingearbeitet ist. Hinzu kommen viele liebevolle Details, die an den Bergbau erinnern - dezent und nicht etwa plakativ mit einem Förderturm auf der Brust. Demnach ist es buchstäblich möglich, ein Stück Heimat auf der Haut zu tragen. Im März 2016 sind die Grubenhelden mit einem Online-Shop gestartet und haben ihrem Mode-Label aufgrund der großen Nachfrage bereits im Juni mit einem eigenen Store in der Maria-Theresien-Str. 1 in Gladbeck eine echte Heimat gegeben. Dieser findet riesigen Anklang.

