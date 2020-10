Für die Einrichtung des neuen Offenburger Corona-Testzentrums im Kampf gegen die Pandemie unterstützt die Grossmann Group die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW). Entgegen der bisherigen Planung wird das Erdgeschoss in dem für Stahlbau Müller einst errichteten Eiermann-Bau kurzfristig an die KVBW vermietet. Die KVBA war angesichts steigender Nachfrage nach Tests und mit Blick auf die kalte Jahreszeit auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten und hat dieser in der Englerstraße/ Ecke Okenstraße jetzt gefunden.



In den nächsten sechs Monaten sollen hier Abstriche und Tests gemacht werden. „Wir freuen uns, dass wir unkompliziert und schnell helfen können“, sagt Grossmann. Möbel und Inventar werden kostenfrei zur Verfügung gestellt und anders als im gewerblichen Bereich üblich läuft der Mietvertrag zunächst nur für ein halbes Jahr. Grossmanns Geschäftspartner Svet Ivanoff: „Das Gebäude ist für diese Zwecke sehr gut geeignet – auch deshalb, weil es zwei Eingänge gibt.“





