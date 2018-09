"Die Annaberger Chorbücher - ein kirchenmusikalischer Schatz aus dem 16. Jahrhundert" im Erzgebirgsmuseum in Annaberg-Buchholz zu sehen

Im Erzgebirgsmuseum in Annaberg-Buchholz wird im Rahmen des Musikfestes Erzgebirge ein kirchenmusikalischer Schatz aus dem 16. Jahrhundert ausgestellt sein: die Annaberger Chorbücher. Vermutlich stammen diese Werke sogar noch aus der vorreformatorischen Zeit und sind bereits über 500 Jahre alt. Sie sind eine Leihgabe der Sächsischen Landesbibliothek.



Vom 6. bis zum 16. September 2018 können die Annaberger Chorbüchern von allen Museumsbesuchern bewundert werden.



Am Dienstag, dem 4. September 2018 um 16 Uhr werden die Annaberger Chorbücher in einem Pressetermin im Erzgebirgsmuseum, Große Kirchgasse 16, 09456 Annaberg-Buchholz vorgestellt.



Alle Medienvertreter sind dazu recht herzlich eingeladen.



Als Ansprechpartner stehen Ihnen vor Ort Wolfgang Blaschke (Leiter der städtischen Museen), Jörg Bräuer (Kurator), Martin Lange (Verwaltungsleiter der Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Annaberg-Buchholz) und Matthias Süß (Kirchenmusikdirektor) zur Verfügung. Der Termin ist für die Bildberichterstattung sehr gut geeignet. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass kein Blitzlicht verwendet werden darf.



Hintergrundinformationen zu den Annaberger Chorbüchern



Als besonders wichtige Saxonica zur Kirchenmusik im 16. Jahrhundert gelten die beiden „Annaberger Chorbücher“. Sie geben als kirchliche Gebrauchshandschriften faszinierende Einblicke in die Musikpflege im Reformationszeitalter.



Die Entstehung der Sammelhandschriften (auch als Annaberger Chorbuch I bzw. II bezeichnet; SLUB-Signaturen Mus.1-D-505 bzw. Mus.1-D-506) fällt wohl in das frühe 16. Jahrhundert, ist also vermutlich noch vorreformatorisch. Dafür sprechen Komponistennamen wie Antoine Brumel, Loyset Compère, Alexander Agricola, Heinrich Isaac oder Josquin Desprez und der katholisch geprägte Inhalt. Beide Kodizes bieten nämlich eine bunte Mischung meist vierstimmiger lateinischer Kirchenmusik: Messen, einzelne Messsätze, Magnificat-Vertonungen, Motetten sowie eine Sammlung von Hymnen und Introitus-Kompositionen. Zwar wurde die Reformation im albertinischen Sachsen, so auch in Annaberg, erst im Jahr 1539 eingeführt, doch sind die Chorbücher wohl trotzdem nicht für das 1519 geweihte Gotteshaus geschaffen worden, sondern als Teil eines größeren Quellenkomplexes, der „die kursächsisch-ernestinische Hofmusikpflege um und nach 1500“ (Steude) widerspiegelt, schon früher im ernestinischen Sachsen, eventuell in Wittenberg, entstanden. Dort durch die Reformation unbrauchbar geworden, gelangten die Bände nach Annaberg. Bis 1968 gehörten die Chorbücher der Kirchenbibliothek von St. Annen, bevor sie in den Bestand der damaligen Sächsischen Landesbibliothek übergingen.



Nachdem das Annaberger Chorbuch II seit 2010 in einer textkritischen Edition innerhalb der von Prof. Dr. Wolfgang Horn betreuten Reihe „Erbe deutscher Musik“ vorliegt, soll in Kürze eine Neuausgabe des Chorbuchs I folgen. Vom Zusammenspiel zwischen Original und Quellenkritik sind neue Impulse für die Forschung zu erhoffen, zum Beispiel durch die Identifizierung weiterer anonym überlieferter Werke, die in beiden Bänden nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind.



Quelle: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

https://blog.slub-dresden.de/beitrag/2016/07/19/zwei-quellen-viel-futter-fuer-die-forschung-annaberger-chorbuecher-digital/

