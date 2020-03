Pressemitteilung BoxID: 790867 (Grizzlys Wolfsburg GmbH)

Grizzlys treffen weitere Personalentscheidungen

Die Grizzlys Wolfsburg haben nach der aufgrund des Corona-Virus vorzeitig beendeten Saison 2020-2021 weitere Personalentscheidungen getroffen. Einige Gespräche mit Spielern aus dem aktuellen Kader stehen aufgrund der derzeitigen Situation und der vorzeitigen Abreise der Profis in ihre jeweiligen Heimatländer noch an.



Urgestein Christoph Höhenleitner hat seine tolle Karriere nach 15 Jahren in der Deutschen Eishockey Liga beendet. „Höhi“ wird den Grizzlys erhalten bleiben und im Nachwuchsbereich bei den Young Grizzlys weiterarbeiten. Ebenso bereits bekannt und kommuniziert wurde der Abgang von Torhüter Felix Brückmann, der die Niedersachsen nach sechs Jahren verlassen wird.



Kein Vertragsangebot erhalten haben die Spieler Wade Bergman, Nick Latta, Marius Möchel, Eric Valentin, Brent Aubin und Alexander Johansson.



Mit den restlichen Spielern aus dem aktuellen Kader werden zeitnahe Gespräche über deren sportliche Zukunft folgen. Aufgrund der Situation bezüglich des Corona-Virus mussten einige Spieler kurzfristig die Reise in ihre Heimatländer antreten.



Als bisherige Neuzugänge für die kommende Saison stehen Torhüter Dustin Strahlmeier (Schwenningen), die Verteidiger Phillip Bruggisser (Krefeld) und Janik Möser sowie Stürmer Phil Hungerecker (beide Mannheim) fest. Alle Profis, die mit einem Vertrag ausgestattet sind, werden aktuell zur Vorbereitung Ende Juli wieder in Wolfsburg erwartet.



Die Grizzlys Wolfsburg wünschen allen Spielern und ihren Familien sowohl sportlich als auch privat alles Gute für ihre Zukunft.



„Wir bedanken uns bei allen Spielern für ihre Leistungen und ihr Engagement. Neben „Höhi“, der uns erfreulicherweise im Nachwuchsbereich erhalten bleibt, möchte ich mich ausdrücklich auch bei Felix und „Aubi“ bedanken. Felix war in den letzten sechs Jahren stets unser großer Rückhalt. Sein Gegentor-Rekord wird vielleicht für die Ewigkeit bleiben. Auch nach seiner Verletzung hat er schnell zu alter Form gefunden und hat uns viele Punkte gerettet. Brent Aubin, der uns mit seinen Toren und Emotionen über Jahre hinweg begeistert hat und maßgeblich an unseren Erfolgen beteiligt war, gilt ebenfalls unser größter Dank. Seiner Familie und ihm wünschen wir alles erdenklich Gute. Es ist sehr schade, dass wir diese hochverdienten Spieler nicht würdig verabschieden konnten. Dies werden wir jedoch sicher nachholen. Wir stehen mit allen anderen Spielern, deren Zukunft noch nicht geklärt ist, in Kontakt. Weitere Entscheidungen werden wir zu gegebener Zeit kommunizieren“, so Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

