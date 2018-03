Antirutschbeschichtungen, die Leben retten

Antirutschbeschichtungen von GriP: Rutschsicherheit, die Leben rettet.



Häufig auftretende Rutschunfälle in Hotelbädern sollten dauerhaft vermieden werden. Eine herkömmliche Gummimatte war aus hygienischen Gründen nicht mehr gewünscht. Die Antirutsch-Beschichtung GriP AntiSlip war geboren!



Im weiteren Verlauf im Jahr 2008 in Baar/Kanton Zug als Schweizer Unternehmen gegründet, entwickelte sich die GriP Safety Coatings AG unter dem damaligen Firmennamen GriP AntiRutsch Swiss GmbH zu dem führenden Hersteller von Antirutsch-Beschichtungen für den Barfußbereich. GriP AntiRutsch im deutschsprachigen und GriP AntiSlip / SWISS GriP im internationalen Umfeld prägten das Sicherheitsbewusstsein vieler namhafter Hersteller von Dusch- und Badewannen ebenso, wie international tätiger Hotelgruppen, Kliniken, Schwimmbäder, Bootsbauer sowie vieler öffentlicher Einrichtungen.



Sicherheit für die Menschen ist oberstes Gebot. Durch permanente Weiterentwicklung und 100% Produktion unserer Produkte in der Schweiz gewährleisten wir die weltweit höchsten Sicherheits-Standards. Swiss Technology!



Vision: Für unsere Kunden sind wir der führende, innovative Anbieter hochwertiger und ökologischer Antirutschbeschichtungen. 100% Swiss Quality!

GriP Safety Coatings AG

- Wir wachsen in unseren strategischen Geschäftsfeldern. In der Schweiz, in Europa und weltweit.

- Die GriP Safety Coatings AG steht für eine Politik der Nachhaltigkeit und der positiven Unternehmensentwicklung.

- Die GriP Safety Coatings AG konzentriert sich mit dem angestammten Produktsortiment auf den europäischen Industriemarkt von Duschwannen- und Badewannen-Produzenten. Weltweit erschließen wir mit unseren lokalen Partnerunternehmen Märkte bei gemeinsamen Projekten in der Hotellerie, bei Schwimmbädern, Kliniken und weiteren öffentlichen Einrichtungen. Rutschsicherheit für Gäste, Patienten und im Privathaushalt ist uns eine Herzensangelegenheit.

- Der Qualität unserer Sicherheitsprodukte und Dienstleistungen wird größter Stellenwert beigemessen. Die Abläufe werden durch den kontinuierlichen Verbesserungsprozess permanent optimiert. Sicherheit ist Vertrauenssache. Daher sind alle unsere Produkte durch unabhängige Prüfeinrichtungen umfassend zertifiziert. Und das weltweit.

- Arbeitssicherheit, Gesetzgebung und ein weitsichtiger, nachhaltiger Umgang mit der Umwelt ist für uns selbstverständlich.

- Wir leben eine flache, strukturierte Organisation, in der die Mitarbeiter hohe Verantwortung und Kompetenz sowie die passende Ausbildung besitzen.

- Unsere Mitarbeiter sind Grundlage für unser klares, unverkennbares, professionelles und partnerschaftliches Geschäftsverhältnis und einen unverwechselbaren Marktauftritt.

- Unter den Mitarbeitern pflegen wir einen respektvollen und fairen Umgang.

- Wir pflegen ein faires Geschäftsgebaren. Mit Kunden, Lieferanten und Marktpartnern gehen wir ein partnerschaftliches und faires Verhältnis ein. Wir sind nicht an kurzzeitigen, sondern nur an dauerhaften und nachhaltigen Geschäftsbeziehungen interessiert.

