Die GRIMMWELT Kassel eröffnet am 12.03.2021 ihre neue Sonderausstellung: Die Schweizer Künstlerin Sabine Hertig zeigt unter dem Titel »Home« großformatige Bildlandschaften, die zu facettenreichen visuellen Erzählungen einladen.



Die Collagen der Basler Künstlerin Sabine Hertig (*1982) sind einzigartig in ihrer Bildsprache. Aus abertausenden Fragmenten, Bildfetzen aus Zeitungen, Magazinen und Büchern »malt« sie mit Schere und Leim unergründliche, bewegte Landschaften – Landscapes –, wie sie ihren Werkzyklus betitelt. Die wohlkomponierten Bildräume erzeugen einen Spannungsraum. Aus der Ferne betrachtet erinnern ihre Collagen an historische Gemälde und entwickeln gleichzeitig eine dynamische räumliche Tiefe. Die großformatigen Werke folgen jedoch keiner linearen Bilderzählung, vielmehr zerfallen sie aus der Nähe betrachtet in ihre Einzelbilder, in ein Netzwerk aus Körpern, Tieren, Objekten, Textilem, natürlichen und architektonischen Elementen.



Die an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel ausgebildete Künstlerin arbeitet seit nunmehr 10 Jahren im klassischen Medium der Collage. Sie sammelt obsessiv Bilder aus konventionellen Printmedien, kreiert daraus neue komplexe Bildräume und betrachtet mit dieser künstlerischen Vorgehensweise, was ein Bild heute sein kann und was es früher war.



»Mit den Brüdern Grimm verbindet mich die Sammelleidenschaft und Besessenheit«, sagt Sabine Hertig. »Zugleich stehe ich zwischen Vergangenheit und Gegenwart und suche nach einer malerischen Sprache mit geklebten Bildfragmenten, die sich in unser kollektives Bildgedächtnis eingeschrieben haben. Es geht um die simultane Wahrnehmung, die Grenzen verschwinden, Inhalte wachsen neu zusammen und Altbekanntes kann neu entschlüsselt werden.«



Diese Faszination evoziert Hertig auch mit ihren vielschichtigen und verwobenen Collagen. Geheimnisvoll und mystisch öffnen sie der Fantasie die Tore und bieten eine kleine Welt voller Wunder. Ebenso wie die mehr als 200 Märchen, die die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm vor rund 200 Jahren gesammelt haben.



»Es ist die Faszination am Bild an sich, die mich antreibt, mich in diesen Bilderfluss zu begeben und auf ihn zu reagieren. Es ist auch der Versuch, den historischen, archivierten Bildern wieder einen Wert zurückzugeben, indem sie in ein neues Ganzes eingebunden und damit in eine Zeitgenossenschaft geführt werden.« (Künstlerzitat aus: »Sabine Hertig im Gespräch mit Ines Goldbach« / Sabine Hertig – Scrap / 2018)



In ihrer zweiten Einzelausstellung in Deutschland werden erstmals aus dem Schwarz-Weiß-Zyklus die monumentalen Collagen »Landscape 13 – 19«, welche zwischen 2016 und 2021 hintereinander entstanden sind, gleichzeitig in einem Raum einander gegenübergestellt. So wird der Perspektivwechsel ermöglicht und diesem bildgewaltigen Dialog der Raum gegeben, um sich darin zu verlieren oder Distanz zu wahren.



Die Landschaften, die Sabine Hertig hier ausbreitet, haben eine eigentümliche Sogwirkung, ziehen den Betrachter in ihren Bann und bieten viele Lesarten. Das nimmt die GRIMMWELT Kassel zum Anlass, um im Kontrast zur Dauerausstellung diese Collagen als Projektionsfläche zu präsentieren. Die Bilder lassen den Betrachter eintauchen in eine Welt der Fantasie und laden dazu ein, das anschauliche Denken als Werkzeug zu nutzen und so ganz eigene Geschichten im Kopf entstehen zu lassen. Die innere Vorstellungskraft wird zum Motor der Geschichten.



Laufzeit:

Bis 26.09.2021



Öffnungszeiten:

Di bis So 10 – 18 Uhr | Fr 10 – 20 Uhr | Mo geschlossen



Anschrift:

GRIMMWELT Kassel gGmbH

Weinbergstraße 21

34117 Kassel

www.grimmwelt.de



Eintrittspreise:

Erwachsene: 10 €, ermäßigt: 7 € Familien: 25 € Gruppe ab 8 Pers.: 7 €, ab 40 Pers.: 6 €

Kinder < 6 Jahre: Eintritt frei



Eintrittspreise nur Sonderausstellung:

Erwachsene: 5 €, ermäßigt: 3 €

Familien: 12 €

Gruppe ab 8 Pers.: 3 €, ab 40 Pers.: 3 €



Künstler-Vita:



Sabine Hertig (*1982) lebt und arbeitet in Basel. Sie studierte Kunst und Vermittlung an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel. Seit 2013 wird sie von der STAMPA Galerie in Basel vertreten. 2013 erhielt sie den Kulturpreis der Gemeinde Riehen, 2017 den Cristina Spoerri Preis, 2020 den Förderbeitrag der UBS Kulturstiftung und 2021 ein Atelierstipendium in Paris von Atelier Mondial. 2018 erschien ihre erste umfassende Monografie »Sabine Hertig scrap« (Hg. Ines Goldbach) im Christoph Merian Verlag in Basel.



Begleitpublikation:



Sabine Hertig – Scrap: Analoge Collagen

Ines Goldbach (Hg.)

Christoph Merian Verlag, Juni 2018

162 Seiten, 96 farbige Abbildungen, gebunden, 22,5 x 31 cm

Deutsch/Englisch

ISBN 978-3-85616-857-5

28 €





