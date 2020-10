Murano gilt als Inbegriff der italienischen Glasgestaltung par excellence. Ihre Tradition reicht zurück bis ins 14. Jahrhundert, als Venedig seine schon damals berühmte Glasherstellung auf die benachbarte Insel verlagert hatte. Nach einer wechselvollen Geschichte erlebte sie im 20. Jahrhundert eine erneute Blüte, die Ende der 1920er Jahre begann und bis heute reicht. In zahlreichen Werkstätten der Lagunenstadt entstanden und entstehen Werke mit höchstem künstlerischen Anspruch. Kostbares Glas in allen Facetten, vom filigranen Netzmuster bis hin zu massiven Gefäßobjekten mit geschliffenen Oberflächen, begeistert Sammler wie Liebhaber gleichermaßen.



Rund 300 hochkarätige Werke aus einer der größten privaten Sammlungen von Murano-Glas, der Sammlung Lutz Holz, werden an zwei Ausstellungsorten gezeigt: In der Art déco-Pfeilerhalle des GRASSI Museums für Angewandte Kunst und im Ausstellungsraum der TECHNE SPHERE in Leipzig-Plagwitz.



Die Ausstellung im Museum zeigt Muranoglas in seinen vielen Facetten durch Werke von zwei der bedeutendsten Persönlichkeiten des Glasdesigns: Ercole Barovier und Yoichi Ohira. Ercole Barovier (1889-1974) leitete die berühmte Manufaktur Barovier&Toso von 1933 bis 1972 und prägte sie bereits seit 1919. Mit seinen neuen und experimentellen Techniken bestimmte er entschieden die Glaskunst des 20. Jahrhunderts.



Exemplarisch für die Glaskunst Muranos im 21. Jahrhundert stehen die Arbeiten des Japaners Yoichi Ohira (*1946). Seine Objekte weisen gestalterische Momente auf, die der jahrhundertealten venezianischen Glaskunst in der Begegnung mit japanischer Kunst völlig neue künstlerische Dimensionen eröffnen.



Die Schau lädt dazu ein, Glas in vielfältigen Variationen und künstlerischen sowie technischen Höchstleistungen der Glaskünstler Muranos zu entdecken. In den Vitrinen der Pfeilerhalle werden Material, Technik und Künstlerpersönlichkeiten – Glasbläsermeister wie Designer vorgestellt. Material, Werkzeug, Entwürfe auf Papier und ein Film geben Einblicke in die faszinierende Entstehung dieser gläsernen Kunstwerke.



In Halle 9 der TECHNE SPHERE LEIPZIG werden zwei berühmte Architekten gewürdigt – Carlo Scarpa (1906-1978) und Tomaso Buzzi (1900-1981). Hier sind ausgewählte Objekte nach ihren Entwürfen vom 07.11.2020 bis 31.03.2021 zu sehen.



Ausstellungsbegleitende Veranstaltungen sind hier gelistet: https://www.grassimak.de/museum/sonderausstellungen/murano/



Zur Ausstellung erscheint ein Katalog (168 Seiten, 240 Abbildungen, Sandstein Verlag, 21,5 cm x 21,5 cm, Klappbroschur, 24 EUR).

Presserundgang: Donnerstag, 05.11., 11 Uhr

Auftaktveranstaltung: Sonnabend, 07.11., 11 Uhr



MURANO. Farbe Licht Feuer

07.11.2020 – 15.08.2021

GRASSI Museum für Angewandte Kunst

Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig, Tel.: 0341/2229100, www.grassimak.de

Öffnungszeiten: Di – So, Feiertage 10 – 18 Uhr, Mo sowie am 24.12. und 31.12. geschlossen

Eintritt: Bis 18 Jahre frei, Erwachsene 8 €, ermäßigt 5,50 € bzw. 4 €, Abendticket 4 €

