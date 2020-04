Pressemitteilung BoxID: 797023 (GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig)

GRASSIMESSE LEIPZIG: 23.10. - 25.10.2020

Bewerbungsfrist zur Teilnahme bis 22.Mai verlängert

Die diesjährige GRASSIMESSE LEIPZIG findet vom 23.10. bis 25.10.2020 im GRASSI Museum für Angewandte Kunst in Leipzig statt. Bis zum 22.Mai können sich Künstler und Designer, Kunsthandwerker, Werkstätten und Ateliers sowie Studierende für die Teilnahme an dieser internationalen Verkaufsmesse für angewandte Kunst und Design bewerben. Eine internationale Fachjury wählt die Teilnehmer für die diesjährige Grassimesse aus. Künstlerische Qualität im Hinblick auf Gestaltung und Ausführung gelten dabei als entscheidendes Kriterium.



Neu: Aus Solidarität mit Künstlern, Designern, Kunsthandwerkern und Absolventen verzichtet das Museum in diesem Jahr auf die übliche Teilnahmegebühr.



Die Grassimesse ist ein internationales Forum für angewandte Kunst und Design. Sie lädt zum Schauen, Informieren und Kaufen ein. Künstler, Kunsthandwerker und Designer bieten Unikate und Kleinserien aus den Bereichen Schmuck, Keramik, Glas, Möbel, Metall, Stein, Textil, Mode, Papier, Spielzeug und Accessoires zum Verkauf an.



Während der Grassimesse werden fünf Preise vergeben, die mit Preisgeldern in Höhe von 1.000€ bis 3.000€ dotiert sind.



Die Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen unter http://www.grassimesse.de/de/bewerben/





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (