Der Herbst zeigt sich in seiner vollen Pracht und der Winter klopft schon leise an die Tür. Das milde Wetter animiert noch einmal zu einem gemütlichen Shoppingbummel durch Goslar, daher öffnen am Sonntag, 1. November, die Geschäfte in der Innenstadt und im Gewerbegebiet von 13:00 bis 18:00 Uhr ihre Türen und laden zum herbstlichen Einkaufsvergnügen ein. Neben Kuschelpullovern und herbstlicher Deko findet der ein oder andere vielleicht sogar schon die ersten Weihnachtsgeschenke für seine Liebsten.

