GOSLAR marketing gmbh startet mit «Rallyebuch» für junge Stadtentdecker ins neue Jahr

In einer alten Stadt wie Goslar ereignen sich im Lauf der Jahrhunderte unzählige spannende und sonderbare Geschichten, einige verborgen hinter dicken Mauern, andere in aller Öffentlichkeit. Und nichts lieben Kinder mehr als eine gute Geschichte. Geschichten wecken die Phantasie, vor allem, wenn sie interessant erzählt und anschaulich illustriert sind.



Mit einer neue Publikation, dem «Rallyebuch für Entdecker», will die GOSLAR marketing gmbh (GMG) genau diese Phantasie und den Forschergeist der Kinder anregen. „Rallye“ deshalb, weil ein junges Publikum dazu animiert werden soll, sich auf die Suche nach interessanten Bauwerken, Plätzen und Objekten in der Stadt zu machen - mit offenen Augen und Spürsinn.



Wie wurde das Erz am Rammelsberg entdeckt? Weshalb hat die Marktkirche zwei verschiedene Türme? Woher hat der Schuhhof seinen Namen? Wem hat die Stadt das Glockenspiel am Markt zu verdanken? Sorgfältige schwarz-weiße Zeichnungen ergänzen die Texte. Ein anschaulicher Stadtplan hilft, sich in Goslars Altstadt zurechtzufinden. Ein Glossar auf den letzten Seiten erklärt den Kindern die wichtigsten Ausdrücke, die im «Rallyebuch» vorkommen.



Wer die Broschüre in der Tourist-Information Goslar erwirbt, kann damit durch Goslar streifen und Antworten auf die Fragen suchen, die darin gestellt werden. Wer alles richtig beantwortet, erhält am Ende der «Rallye» eine Urkunde, die die Teilnahme belohnt und in der Tourist-Information abgeholt werden kann. Das Buch kostet 4,95 Euro und ist auch als Set inklusive bunten Malstiften für 6,95 Euro erhältlich.



„Unsere Mitarbeiterin Tanja Ulrich hat das tolle Buch getextet und illustriert“, betont Mathias Derlin, Geschäftsführer der GOSLAR marketing gmbh. „Mit dem Heft sollen aber nicht nur Kinder von Gästen mit Goslars Geschichte vertraut gemacht werden. Wir geben das Mal- und Rätselbuch auch gerne zum Vorzugspreis an Schulklassen ab, denn mehr Spaß kann Heimatkunde nicht machen.“, so Mathias Derlin.

