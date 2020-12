Heute haben wir mal was ganz Anderes in petto: Eine finnisch-griechische Band, die die meiste Zeit im Weltall zu verbringen scheint.



SILVERNITE heißt die Truppe, die 2019 von Bassist/Keyboarder Strutter, Gitarrist Nash G. und Sängerin Tanja Härkönen gegründet wurde.



Um einen Drummer verstärkt hat man/frau jetzt das Debütalbum "Silvernite" fertiggestellt.



Nicht zu vergessen das dazugehörige Comicbuch, das die Geschichte der Band erzählt.



Die Story spielt in einer Zukunft, in der die Menschheit gezwungen wird, auf einem fremden Planeten Asyl zu suchen, nachdem die Erde von einer außerirdischen Rasse in Beschlag genommen wurde.



Musik, Text und Comic gehen sehr cool Hand in Hand.



Lasst Euch begeistern!



SILVERNITE

Silvernite

Valve Studio

VÖ: 26.02.2021

www.facebook.com/silverniteofficial

https://open.spotify.com/artist/70HqvRHk6odJteYzFSJLTh?si=x7f0wWHlTU2mD_exoR3BiA

