PLOHO stammen aus Novosibirsk im russischen Sibirien und sind einer der prominentesten Vertreter einer neuen Welle russischer Musik. Sie bieten einen düsteren aktuellen Rock-Sound, mit melancholischen Gitarren, minimalistischen Beats, apathischen Vocals und russischen Texten. Inhaltlich lassen sich Ploho von der Ästhetik und den Klängen der späten Sowjetzeit der 1980er Jahre inspirieren. Der endzeitliche Sound verweist auf russische Bands dieser Zeit wie Kino sowie auf Post-Punk-Könige wie Joy Division. Aber Plohos Musik ist mehr als nur eine Zeitkapsel. Sie dient auch als unheimlich perfekter Soundtrack zu unserer aktuellen, seltsamen Zeit.



Das 2013 gegründete Trio hat sich in seiner Heimat Russland zu einem bekannten Namen entwickelt und langsam eine eigene Fangemeinde aufgebaut. Bis heute hat Ploho vier Alben und mehrere EPs sowie mehr als 10 Singles aufgenommen, die sie auf einigen Tourneen durch mehr als 40 Städte in Europa präsentierten. Die Band trat auf bedeutenden Festivals auf, darunter Боль in Russland, Kalabalik in Schweden und Platforma in Litauen.



Das neueste Album Пыль (Pyl) erregte die Aufmerksamkeit der belarussischen Band Molchat Doma (Sacred Bones Records). Gemeinsam haben sie 2019 den folgenden Song aufgenommen: https://www.youtube.com/watch?v=wLW_y9GUAgg



Das Album erscheint am 05. Februar 2021.

Hier könnt Ihr es vorbestellen und die neue Single ´Между нами´ hören.

https://plohoband.bandcamp.com/album/--8



Lineup:

Victor Uzhakov - vocals, guitar

Andrei Smorgonsky - bass

Igor Starshinov - synth



PLOHO

Phantom Feeling

Artoffact / Cargo

VÖ: 05.05.2021

Facebook: https://www.facebook.com/plohoband

Instagram: https://www.instagram.com/plohoband/

Streaming: https://orcd.co/ploho

Bandcamp: https://plohoband.bandcamp.com/



(lifePR) (