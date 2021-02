2020 ist das Jahr des Stillstands. Was macht man also am besten? Man gründet eine Band! Mit dieser positiven Einstellung haben sich Michael Vetter (g., ex-Pump) und Roland "Bobbes" Seidel (v.) zusammengerauft, um aller Unbill der Welt mit purem Kraftmetall in den Hintern zu treten. Unter dem Banner BLACK & DAMNED haben sich die beiden - verstärkt um diverse ebenso motivierte Recken (u.a. Masterplan-Keyboarder Axel Mackenrott) - vorgenommen, dem Metal wieder genau die Power und Leidenschaft wiederzugeben, die oftmals auf der Strecke bleibt. "Heavenly Creatures" nennt sich das Resultat, und es überzeugt mit ehrlichen Metal-Epen voller Herzblut.



Jetzt gibt´s das neue Video zu dem Song ´The World Bleed´.



Gucken könnt Ihr es hier:

https://www.youtube.com/watch?v=rXH2jKPZy_M



Video written, directed and edited by Menschbilder: https://www.facebook.com/Menschbilder-Photo-Art-630190777006572



Die Band kommentiert:

"Mankind is a mad kind! Hatred we don’t need no more. We will lose everything if we change nothing."



Hier gibt´s "Heavenly Creatures": https://www.rockworld24.com/smartlinks/roar/black_and_damned_heavenly_creatures.html



"Heavenly Creatures" is out now through ROAR! Rock of Angels Records!



Available on:

• Digipak CD

• White/Black Splatter Vinyl (Ltd 300 copies)

• Limited Bundle CD & Free T-Shirt

• Limited Bundle Vinyl & Free T-Shirt

• Digital streaming/download format.



Wir freuen uns über Reviews und Newsmeldungen und natürlich über Euer Interviewinteresse!



Kontakt:

Print: Juliane (Juliane@Gordeonmusic.de)

Online: Tymon (Tymon@Gordeonmusic.de)



Viel Vergnügen wünscht das Gordeon-Team!

BLACK & DAMNED

Heavenly Creatures

ROAR / Soulfood

VÖ: 29.01.2021

www.blackanddamned.com

www.facebook.com/Blackanddamned

(lifePR) (