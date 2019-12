Pressemitteilung BoxID: 780114 (GOP Varieté Theater GmbH & Co. KG)

Direktorenwechsel im Essener GOP Varieté-Theater

Nadine Stöckmann übernimmt ab sofort den Führungsposten

Nadine Stöckmann ist ab sofort neue Direktorin des Essener GOP Varieté-Theaters. Die 40-jährige löst damit ihren Vorgänger Mike Bomheuer ab.



Nur knapp zweieinhalb Jahre war Bomheuer als Direktor das Gesicht des Essener GOP. Nun verlässt er aus familiären Gründen das Varieté-Theater und übergibt es in die Hände von Nadine Stöckmann. Mit ihr steht erstmals eine Frau an der Spitze des GOP in der Rottstraße.



Die Mettmannerin war bis Anfang 2016 im Event- und F&B-Management in einem der größten Hotels Deutschlands in Berlin tätig und wechselte im Mai 2016 ins Management der Golfclubs „Kosaido Internationaler Golfclub Düsseldorf“ und „Mülheim an der Ruhr Raffelberg e.V.“.



Für die gebürtige Berlinerin war das Angebot seitens GOP eine große Ehre: „Allein dieses schöne Theater mit dem besonderen Ambiente als meinen neuen Arbeitsplatz bezeichnen zu können, ist schon großartig. Aber natürlich auch die Vielseitigkeit der Aufgaben und die verschiedenen Menschen, mit denen ich in Kontakt kommen werde, machen die neue Aufgabe so spannend für mich.“ Mit dem 15. Dezember 2019 hat Nadine Stöckmann vollständig die Leitung des Varieté-Theaters übernommen. Ihr Ziel ist es, „verstärkt junges Publikum ins Haus holen zu wollen“.



„Mit ihr haben wir eine kompetente und in der Leitung sehr erfahrene, vielseitige Direktorin gewinnen können“, stellte Olaf Stegmann, Geschäftsführer der GOP Entertainent-Group, die neue Vorgesetzte am Montag dem 80-köpfigen Team vor. Da Mike Bomheuer aus familiären Gründen nicht dabei sein konnte, blieb die für den Direktorenwechsel übliche Schlüsselübergabe aus. Kurzerhand übernahm Nadine Stöckmann ganz „selbst ist die Frau“ fürs Pressefoto den Schlüssel symbolisch vom Rezeptions-Brett der Dekoration der aktuellen Show „Grand Hotel“.

