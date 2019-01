Selbst.Bewusst.Führen® - Wirksames Führen in der neuen Arbeitswelt

31.01.19

Florian Gold, Berater, Trainer und Keynote Speaker, beschreibt in seinem ersten Buch die fünf wichtigsten Führungsaufgaben. Konkrete, praxisnahe Ansätze und umsetzbare Tipps aus der eigenen und der Erfahrung aus mehr als 1500 Seminaren mit ca. 20.000 Teilnehmern zeichnen das Praxishandbuch aus.



Auf 209 Seiten behandelt Florian Gold die fünf wichtigsten Aufgaben, die aus seiner Sicht die Basis für erfolgreiche Führung bilden. Von „Orientierung vorleben“ bis „Veränderungen fördern“ – zu jedem Kapitel gibt Gold einen Anstoß zum Überdenken der bisherigen Führungspraktiken. Theoretische Konzepte und Erläuterungen nutzt Florian Gold lediglich, um Beobachtungen aus dem realen Geschäftsleben zu untermauern. „Praxisgeprüfte Inhalte“ lautet nicht nur die Überschrift des Verzeichnisses, sondern zieht sich spürbar durch jedes Kapitel. Durch viele Beispiele aus dem Unternehmensalltag ist es so leicht lesbar, wie ein spannender Roman.



„Aus hunderten von Gesprächen mit Unternehmern weiß ich, dass der Bedarf an pragmatischen Tipps viel größer ist als wohlklingende Theorien“, so Florian Gold, „das Buch enthält gesammelte Erfahrungen, die in meinen Seminaren für viel Diskussion und Austausch führen“. Auch heiße Eisen werden von Gold angefasst und kritisch – teilweise provokativ – beleuchtet. So stellt er unter anderem die Entwicklung von Unternehmensleitbildern und -linien in Frage.



Das Buch ist im Yggdrasil Verlag erschienen und für 19,90 Euro im Handel und bei Amazon (auch als Kindle-eBook für 9,90 Euro) erhältlich. Klicken Sie hier für eine Leseprobe.



ISBN: 978-3-946931



Durch einen Zusatztermin gibt es wieder die Möglichkeit, Florian Gold und das TEAM GOLD live auf dem 6. Unternehmensforum am 20.03.2019 in Bayreuth zu erleben. Weitere Informationen unter https://www.team-gold.de/akademie-seminare/6-forum-unternehmensentwicklung_zusatztermin-20-03-2019/

