GMS gründet Task Force zur Unterstützung des Fachhandels

In Anbetracht der möglichen wirtschaftlichen Folgen der Corona Epidemie hat der GMS Verbund Köln eine Task Force zu Unterstützung seiner Fachhändler gegründet. Zielsetzung ist es die Fachhändler bei den wesentlichen Fragen und Maßnahmen im Zusammenhang mit den Folgen der Virusepidemie zu beraten und zu unterstützen.



Im Einzelnen bietet GMS Unterstützung bei Fragen der Beantragung von Kurzarbeitergeld, bei der Finanzierung, bei vorübergehenden Kostensenkungsmaßnahmen und allen weiteren nötigen Maßnahmen, um die Folgen der Epidemie abzufedern.



GMS hat ebenso ein Maßnahmenpaket entwickelt sowie alle Mitarbeiter ausschließlich für die nächsten Wochen mit der Betreuung der Kunden in allen Fragen rund um die Epidemie abgestellt. Im Fokus stehen folgende Felder, in denen GMS gemeinsam mit den Fachhändlern, der jeweiligen regionalen Situation angemessen, tätig werden können und diesen sehr kurzfristig bei der Umsetzung zu helfen:





Unterstützung bei der Nutzung der Maßnahmen die jetzt vom Staat bereitgestellt werden

Kostenreduktionen definieren und konsequent umsetzen

Mietkürzungen durchsetzen

Kurzarbeitergeld beantragen

Finanzierung, Überbrückungsdarlehen, KfW prüfen und beantragen





GMS ist zuversichtlich trotz der gravierenden bevorstehenden Auswirkungen die Krise mit seine Fachhändlern zu überwinden. „Das was uns bevorsteht betrifft uns alle, dennoch ist jeder Einzelne gefordert die richtigen Entscheidungen für sein Unternehmen zu treffen. Da dies eine völlig neue Situation ist und diese regional sehr unterschiedlich, wird es wichtig sein sich hier mit seinen Fachhandelspartnern zu den von ihnen zu treffenden Maßnahmen umfassend abzustimmen“ so Thomas Schulte-Huermann und Dr. Karsten Niehus.

