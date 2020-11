Als Folge des erneuten Lockdowns gab das Gloria-Theater Bad Säckingen heute bekannt, dass die November-Vorstellungen des Musicals “Tommy Tailors Traumfabrik” auf zwei Wochenenden im Februar 2021 verschoben werden. Bereits ausgestellte Tickets behalten auch für die neuen Termine ihre Gültigkeit. Außerdem können Zuschauer kostenlos auf andere Termine umbuchen.



Insgesamt wurden bisher sieben Vorstellungen des Fantasy-Musicals unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen mit großem Erfolg gespielt. Die Verantwortlichen des Gloria-Theaters gehen fest davon aus, dass es ab Dezember mit dem Spielbetrieb weitergehen kann. “Und falls das nicht klappen sollte, können wir die Vorstellungen in das Jahr 2021 verschieben,” erklärt Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt, “ Sobald es die Lage wieder zulässt, spielen wir weiter.”



Derzeit produziert das Gloria-Theater ein Hörspiel des neuen Musicals, um die Wartezeit auf die Live-Vorstellung bei ihren treuen Kunden zu verkürzen.



Auch für die beiden Gastspiel “Moving Shadows” und “Help- A Beatles Tribute” werden derzeit Ersatztermine gesucht.



Hier die derzeit feststehenden verschobenen Daten in der Übersicht:



Die Samstagsvorstellung 14.11.2020 20:00 wird auf Samstag 06.02.2021 20:00 verschoben.



Die Sonntagsvorstellung 15.11.2020 13:30 wird auf Sonntag 07.02.2021 13:30 verschoben.



Die Sonntagsvorstellung 15.11.2020 18:30 wird auf Sonntag 07.02.2021 18:30 verschoben.



Die Samstagsvorstellung 28.11.2020 20:00 wird auf Samstag 20.02.2021 20:00 verschoben.



Die Sonntagsvorstellung 29.11.2020 13:30 wird auf Sonntag 21.02.2021 13:30 verschoben.



Die Sonntagsvorstellung 29.11.2020 18:30 wird auf Sonntag 21.02.2021 18:30 verschoben.



Die bereits ausgestellten Tickets behalten auch für die neuen Termine ihre Gültigkeit. Falls Sie Ihre bereits gekauften Tickets auf einen anderen Termin umbuchen möchten, können Sie das unter +49 77 61 - 64 90 oder an der Gloria-Theaterkasse (werktags von 9 - 18 Uhr) tun.

