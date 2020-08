Pressemitteilung BoxID: 809939 (Glockenweiß GmbH)

Klosterstream#4 - radioeins-Moderator Johannes Paetzold legt Früchte auf den Plattenteller

Am Samstag, den 8. 8. 2020, lässt sich „Planet-Fruit“-Macher Johannes Paetzold auf den Obstteller schauen und streamt ab 15:00 Uhr live ins Netz und auf den Bürgersteig. Bereits zum vierten Mal dient der legendäre Klosterkeller mitten in der Potsdamer Innenstadt in Zeiten von Kontakt- und Veranstaltungsverbot als kultureller Hotspot für streaming-affine Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster Genres. Im Klosterstream#3 schickte der Potsdamer Verein Basskontakt Technoklänge in die Nacht.



„Bevor wir mit den Bauarbeiten beginnen und das komplette Gebäude sanieren, modernisieren und umbauen, wollen wir es den Potsdamern und allen Potsdamer Gästen wieder zugänglich machen und näherbringen. Musiker, DJs, Singer-Songwriter, Chöre ‒ sie alle machen Musik am offenen Fenster. Fußgänger, Touristen, Potsdamer können davor stehen bleiben und die Kultur genießen“, sagt Christopher Weiß, einer der beiden Geschäftsführer des Immobilienentwicklers Glockenweiß, der den Klosterkeller verschiedenen Kulturprojekten, wie zum Beispiel der Potsdamer Bürgerstiftung, zur kostenlosen Zwischennutzung zur Verfügung gestellt hat.



Dieses Mal wird es bunt wie eine große Schüssel Obst, denn radioeins-Mann Johannes „Hotte“ Paetzold bringt die besondere Mischung seiner Samstagabendsendung mit in den Klosterkeller: von Soul bis Reggae, von Afrobeat zu Bossa und Samba, von Son bis Salsa. Von den Roots wird die musikalische Perlenkette weiter zu den aktuellen Hybriden geknüpft: Rapso aus der Karibik, Naija Pop aus Westafrika, Favela Funk aus Brasilien, Reggaeton aus der Latino-Szene, Grime aus London, und Gqom, der südafrikanische Dance Crazes aus den Clubs von Johannesburg.



Gestreamt wird von 15:00 bis 18:00 Uhr live am Fenster direkt an der Friedrich-Ebert-Straße in Potsdam und im Netz auf Twitch, Youtube und der Facebookseite von Glockenweiß unter https://www.facebook.com/glockenweiss.gutfuerdenkiez/





