Aus Windowconcert wird #Klosterstream - Potsdamer Klosterkeller sendet Musik in die ganze Welt

Eigentlich sollte es regelmäßige Fenster-Konzerte geben im zwischengenutzten Klosterkeller: gespielt wird drinnen am Fenster, das Publikum versammelt sich draußen auf dem Bürgersteig. In Zeiten von Corona, wo Versammlungen verboten sind, kann das Publikum jetzt von zu Hause aus dabei sein und sogar mit den Musikern um Robert Bernier interagieren. Der #Klosterstream startet am Samstag, dem 25. April um 20 Uhr auf YouTube.



„Einen ersten Test der Technik hat Robert Bernier am Wochenende hinter sich gebracht. Er hatte einen Karaoke-Stream ins Netz gestellt und augenscheinlich viel Spaß mit seinen Zuschauern und deren Musikwünschen, so dass wir beide darüber gesprochen haben, dies zusammen mit der Bürgerstiftung im Klosterkeller weiterzuführen“, erzählt Christopher Weiß, selbst Perkussionist und einer der beiden Geschäftsführer des Immobilienentwicklers Glockenweiß, der den Klosterkeller erworben und die Kult-Immobilie für Zwischennutzungen zur Verfügung gestellt hat.



Wie viele andere Kulturorte steht im Moment auch im Klosterkeller in der Potsdamer Innenstadt das Leben still. Die Idee eines Bürgertreffs der Bürgerstiftung mit kulturellen Angeboten wie Konzerten und Lesungen soll nun zunächst mit einem digitalen Angebot gestartet werden. Das Theater Poetenpack, das das erste Obergeschoss für die Proben seiner Faust- Aufführung zur Verfügung gestellt bekommen hat, musste die Premiere in Brandenburg an der Havel wegen Corona verschieben, und der Kneipenchor kann bis auf Weiteres auch nicht wie geplant regelmäßige Konzerte am Fenster geben. Die Idee zum #Klosterstream kam da allen Beteiligten gerade recht.



„Etwas ungewohnt ist es schon, so ganz ohne Publikum vor Ort ‒ aber Not macht erfinderisch“, sagt Musiker und Kneipenchor-Mitglied Robert Bernier. Gemeinsam mit befreundeten Musikern jeweils in Kleinstbesetzung wird Bernier nun in regelmäßigen Abständen auf YouTube streamen. Los geht es am Samstag, Glockenweiß-Gründer Christopher Weiß ist an den Perkussion-Instrumenten diesmal auch mit von der Partie.



