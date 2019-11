Pressemitteilung BoxID: 776553 (Globus SB-Warenhaus Geschäftsführungs-GmbH)

Thomas Bruch mit dem "Deutschen Handelspreis 2019" ausgezeichnet

Thomas Bruch, geschäftsführender Gesellschafter der Globus Holding, ist am gestrigen Abend im Rahmen des Deutschen Handelskongresses in Berlin mit dem „Deutschen Handelspreis 2019“, der höchsten Auszeichnung der Branche, geehrt worden. Der Handelsverband Deutschland (HDE) zeichnet damit das unternehmerische Lebenswerk des 69- jährigen Saarländers aus, der das Familienunternehmen Globus in der fünften Generation führt.



„Ich möchte die Auszeichnung zum Anlass nehmen, mich auch bei meinen vielen Kolleginnen und Kollegen zu bedanken. Denn hinter dem Erfolg von Globus steht ein Gemeinschaftswerk des gesamten Unternehmens. Unsere Fähigkeit, an jedem einzelnen Standort eine besondere Stärke zu entwickeln, ist einzigartig“, sagte Thomas Bruch anlässlich der Preisübergabe.



Thomas Bruch sammelte praktische Erfahrungen, darunter im Verkauf, in der Metzgerei sowie an der Kasse, bei den Lebensmittelunternehmen Latscha, Kaiser + Kellermann sowie der Deutschen SB-Kauf. 1978 trat er ins väterliche Unternehmen ein und arbeitete zwei Jahre lang als Assistent seines Vaters Dr. Walter Bruch. Seit seinem 31. Lebensjahr steht Thomas Bruch an der Spitze des St. Wendeler Familienunternehmens. Unter seiner Führung expandierte Globus mit seinen SB-Warenhäusern nach der Wiedervereinigung Anfang der 90er im Osten Deutschlands sowie in den darauffolgenden Jahren in Tschechien und Russland. Ganz neu entwickelte sich ab Mitte der 1980er Jahre die Globus- Baumarkt-Sparte. Heute gehören zur Handelsgruppe mit einem Umsatz von mehr als 7,7 Milliarden Euro 78 SBWarenhäuser in Deutschland, Tschechien und Russland, 91 Baumärkte sowie sechs AlphaTecc.-Elektrofachmärkte. Sein kommendes 70. Lebensjahr nimmt der Unternehmer zum Anlass für einen Generationswechsel: Im Juli 2020 übergibt er die Geschäftsführung der Globus Holding an seinen Sohn Matthias Bruch.



Höchste Auszeichnung der Handelsbranche



Der Deutsche Handelspreis wird seit 2002 vom Handelsverband Deutschland (HDE) in Berlin verliehen. Er ist die höchste Auszeichnung der Branche und ehrt die erfolgreichsten Unternehmen und Persönlichkeiten des Handels in den Kategorien „Mittelstand“, „Großunternehmen“ und „persönliche Leistung“. Die diesjährige Preisübergabe erfolgte im Rahmen des Deutschen Handelskongresses am 20. November 2019 mit einer feierlichen Abendveranstaltung.

