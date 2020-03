Pressemitteilung BoxID: 788985 (Gleiss Lutz Hootz Hirsch Partnerschaftsgesellschaft)

Gleiss Lutz berät Morgan Stanley und J.P. Morgan bei Übernahmefinanzierung für QIAGEN

Ein Gleiss Lutz-Team hat J.P. Morgan Securities LLC und Morgan Stanley & Co. LLC in ihrer Rolle als Financial Advisors von Thermo Fisher zu bestimmten deutschrechtlichen Fragen in Zusammenhang mit der Finanzierung für eine geplante Übernahme des niederländischen Diagnostik-Spezialisten QIAGEN beraten.



Die QIAGEN N.V. mit Sitz im niederländischen Venlo ist ein führender Anbieter von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien für die molekulare Diagnostik, akademische Forschung, pharmazeutische Industrie und angewandte Testverfahren. Insgesamt hat QIAGEN unter der niederländischen Dachgesellschaft über 35 Tochterunternehmen in mehr als 25 Ländern. Die Aktien von QIAGEN werden an der New York Stock Exchange sowie im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gehandelt und sind im TecDAX sowie im MDAX gelistet.



Folgendes Gleiss Lutz-Team hat die beiden Banken im Rahmen der Finanzierung beraten: Dr. Eva Reudelhuber (Partner, Finance, Frankfurt, Federführung), Martin Hitzer (Partner, Corporate, Düsseldorf), Yana Koch (Finance, Frankfurt), Dr. Simon Frye, Dr. Joscha Meyer (beide Corporate, Düsseldorf).



Zu den Aspekten des US-amerikanischen Rechts beriet Simpson Thacher, zum niederländischen Recht die Kanzlei Stibbe.

