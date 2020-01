Pressemitteilung BoxID: 781350 (Gleiss Lutz Hootz Hirsch Partnerschaftsgesellschaft)

Gleiss Lutz begleitet Zeppelin bei 700-Millionen-Euro-Finanzierung

Gleiss Lutz hat die Holdinggesellschaft Zeppelin GmbH des international tätigen Handels-, Engineering- und Dienstleistungskonzerns Zeppelin bei der Refinanzierung ihrer Betriebsmittellinie in Höhe von 700 Millionen Euro rechtlich beraten.



Mit der neuen Finanzierung setzt die Zeppelin GmbH eine nachhaltige Betriebsmittellinie um und unterstreicht durch die Berücksichtigung einer Energieeinsparungskomponente auch im Finanzierungsbereich ihre Verantwortung für nachhaltiges Verhalten.



Die Managementholding des Zeppelin-Konzerns ist die Zeppelin GmbH. Der juristische Sitz des Unternehmens befindet sich in Friedrichshafen, die Zentrale in Garching. Der Zeppelin-Konzern organisiert seine konzernweite Zusammenarbeit in der Managementholding sowie in sechs strategischen Geschäftseinheiten: Baumaschinen EU (Vertrieb und Service von Baumaschinen), Baumaschinen CIS (Vertrieb und Service von Bau- und Landmaschinen), Rental (Miet- und Projektlösungen für Bauwirtschaft und Industrie), Power Systems (Antriebs- und Energiesysteme), Anlagenbau (Engineering und Anlagenbau) und Z Lab (neue digitale Geschäftsmodelle).



Der Zeppelin-Konzern bietet Produkte in den Bereichen Vertrieb und Service von Baumaschinen, Vermietung, Antriebs- und Energiesysteme sowie Engineering und Anlagenbau an. Weltweit beschäftigt der Konzern rund. 8.500 Mitarbeiter an 200 Standorten in 35 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 betrug der Umsatz rund 2,9 Milliarden Euro.



Folgendes Gleiss Lutz-Team hat Zeppelin im Rahmen der Finanzierung beraten: Dr. Eva Reudelhuber (Partner, Federführung), Dr. Helge Kortz (Partner) und Yana Koch (alle Frankfurt, Banking & Finance).

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (