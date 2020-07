Pressemitteilung BoxID: 807377 (GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG)

Tipps zur Kostenerstattung von Meningokokken-Impfungen

Gegen Meningokokken-Erkrankungen stehen in Deutschland drei Impfungen zur Verfügung:



Aktuell ist nur die C-Impfung standardmäßig empfohlen und wird von allen Krankenkassen als sogenannte Pflichtleistung erstattet. Um für die beiden zusätzlich möglichen Impfungen eine Kostenübernahme zu erzielen, gibt es folgende Schritte:



# 1 Kinder- und Jugendarzt nach einem vorgefertigten Formular zur Kostenerstattung von Impfungen fragen oder einfach auf www.meningitis-bewegt.de herunterladen.



# 2 Anfrageformular bei der Krankenkasse (am besten schriftlich) einreichen.



# 3 Falls die Zusage der Krankenkasse nicht direkt erfolgt: in Vorkasse gehen und im Anschluss diese Unterlagen an die Kasse schicken:





Impfstoff-Rezept

Apothekenrechnung für den Impfstoff

Arztrechnung





# 4 Falls nach 2-3 Wochen keine Rückmeldung kam: noch einmal die Krankenkasse kontaktieren. Es lohnt sich in jedem Fall, erneut nachzufragen, da häufig Einzelfallentscheidungen getroffen werden.



Hinweis: Viele Krankenkassen verfügen mittlerweile auch über Apps, über die man Dokumente einreichen kann.



Meningokokken-Erkrankungen sind selten, können aber schnell lebensbedrohlich verlaufen und schwere Folgeschäden haben. Am häufigsten sind Babys und Kleinkinder betroffen.1 Den bestmöglichen Schutz bieten Impfungen. Eltern sollten ihren Kinder- und Jugendarzt frühzeitig darauf ansprechen.



1 BZgA: „Erregersteckbrief Meningokokken“. Verfügbar unter www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/meningokokken.html.

