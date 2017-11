GIEAG IMMOBILIEN AG mit Fortschritten beim geplanten Bürokomplex "Gerlingen Work"

Die GIEAG Immobilien AG (GIEAG) hat bei ihrem Neubauprojekt „Gerlingen Work“ wichtige Fortschritte erreicht, so dass mit dem Bau planmäßig im Frühjahr 2018 gestartet wird. Auch konnte für den in Gerlingen geplanten Bürokomplex ein namhafter Ankermieter für rd. 30 Prozent der insgesamt vermietbaren Fläche von 30.000 qm gewonnen werden.



GIEAG wird auf dem Gelände des ehemaligen Pharmaherstellers „Salutas“ auf rd. 12.500 qm Grundstücksfläche ein modernes fünfstöckiges Bürogebäude errichten, das zudem über 480 Tiefgaragenplätze verfügt. Die Fertigstellung des Objekts ist in zwei Bauabschnitten geplant. Der erste Bauabschnitt soll demnach im 3. Quartal 2019 und der zweite Bauabschnitt im Jahr 2020 abgeschlossen werden.



„Wir stellen bei jedem unserer Projekte hohe Ansprüche sowohl an den Standort als auch an die architektonische und technische Ausführung. Mit unserem Neubauprojekt 'Gerlingen Work' setzen wir in beiden Bereichen Akzente und freuen uns, dass wir mit der Firma Bosch bereits jetzt einen ersten langfristigen Mieter für ca. 30 Prozent der Bürofläche gewinnen konnten. Wir sind uns sicher, dass wir nicht nur für künftige Mieter attraktive Arbeitsbedingungen schaffen, sondern positive Impulse für das Gewerbegebiet und Gerlingen setzen“, erläutert Thomas Männel, Vorstand von GIEAG.

GIEAG Immobilien AG

Das im Dezember 1999 gegründete Projektentwicklungsunternehmen GIEAG Immobilien AG, kurz GIEAG (www.gieag.de), begleitet seine Kunden von der Idee über die Finanzierung und Realisierung bis zum Verkauf des fertigen Objektes. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung werthaltiger Büro-, Logistik- und Wohnimmobilien. Darüber hinaus engagiert sich die Firmengruppe auch im süddeutschen Raum als Investor für Wohnimmobilien mit besonderem Entwicklungspotenzial.



