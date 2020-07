Pressemitteilung BoxID: 807318 (Giant Deutschland GmbH)

Weltmeisterliche Gene und innovative Technik: Das brandneue TCX Advanced Pro Cyclocross Bike

Der neue Carbonrahmen, der satte 17 Prozent leichter ist, und viele wichtige Innovationen wie die neue D-Fuse SLR Sattelstütze oder die überarbeitete Gabel machen das neue TCX zum schnellsten und souveränsten Cyclocross Bike, das wir je gebaut haben.



Mit unzähligen Profi-Siegen, Weltmeisterschaften und nationalen Titeln ist das TCX von GIANT seit langem eine tragende Säule des Cyclocross-Rennsports in allen Leistungsklassen. Vom Weltcup bis zur Stadtmeisterschaft – das TCX ist überall auf der Welt unterwegs und in dieser Disziplin stets Garant für Innovationen. Zum ersten Mal seit 2015 wird nun eine völlig neue Carbon-Modellreihe vorgestellt: Das TCX Advanced Pro.



Der Rahmen des neuen TCX Advanced Pro wird aus GIANTs hauseigenem „Advanced Grade“-Carbon hergestellt, mit dem sich das Gewicht deutlich reduzieren lässt, ohne die klassenbeste Steifigkeit einzubüßen. Rahmen und Gabel wurden überarbeitet, was zusammen 260 Gramm einspart. Der neue „Advanced-Grade“-Carbonrahmen ist ganze 200 Gramm leichter als sein Vorgänger – 850 Gramm statt 1.050 Gramm! Die neue Gabel, ebenfalls aus „Advanced-Grade“-Carbon gefertigt, spart noch mal 60 Gramm ein – sie bringt nur noch 400 Gramm auf die Waage, im Gegensatz zu den 460 Gramm des Vorgängers. Die hervorragende Torsions- und Seitensteifigkeit aus der Vorgängergeneration bleibt dennoch vollständig erhalten.



Das geringere Gewicht und allerlei technische Weiterentwicklungen, wie die asymmetrischen Kettenstreben für optimale Kraftübertragung, machen das neue TCX agiler und direkter, und zwar unter allen möglichen Bedingungen: klebriger Lehm, wässrige Matsche, tiefer Sand oder auch mal glatter Asphalt – ob im Rennen oder auf abwechslungsreichen Ausfahrten im Training oder in der Freizeit. Das TCX nimmt Anstiege schneller, lässt sich besser Schultern und ist beim Beschleunigen und Sprinten deutlich direkter, als zuvor.



Abgesehen von der verbesserten Agilität und der schnelleren Beschleunigung fährt sich das neue TCX Advanced Pro einfach souveräner und komfortabler. Die versteckte Sattelstützenklemmung wurde von ihrer vorherigen Position (auf dem Oberrohr, vorne vor dem Eingang der Sattelstütze ins Sitzrohr) auf die Rückseite des Sitzrohrs auf Höhe der Verbindungsstelle mit den Sitzstreben verlegt. Das führt zu einer saubereren Rahmenkonstruktion, außerdem ermöglicht es nun auch die Montage einer herkömlichen runden Sattelstütze mit 30,9 mm Durchmesser (zusammen mit einer innenliegenden Adapterklemme). Wer mag, kann nun also die hauseigene D-Fuse Sattelstütze ersetzen, mit der alle TCX Modelle serienmäßig ausgestattet sind. Das macht das TCX zu einem unglaublich vielseitigen Bike und bedeutet, dass man sich sogar für eine Dropper Post entscheiden kann, wenn es dem eigenen Fahrstil entgegenkommt. Die meisten TCX Advanced Pro Modelle sind übrigens mit der neuen Vollcarbonsattelstütze D-Fuse SLR ausgestattet, die 20 Prozent mehr „Flex“ bietet, als die bereits bekannte D-Fuse SL.



Zu den weiteren Innovationen des neuen TCX Advanced Pro gehören die leichten GIANT Systemlaufräder aus Carbon und serienmäßig verbaute Tubeless Reifen (bei einer Reifenfreiheit bis 45 mm). So können alle Vorteile von Tubeless-Reifen genutzt werden. Dazu gehören besserer Grip, effizienteres Abrollverhalten und die Möglichkeit, geringeren Reifenluftdruck bei dennoch hoher Pannensicherheit zu fahren. Das TCX besitzt außerdem Flat-Mount-Scheibenbremsaufnahmen und 12-mm-Steckachsen für noch bessere Steifigkeit und Lenkpräzision im Rennen.



Im Laufe der Jahre ist eine enge Zusammenarbeit entstanden zwischen GIANT Ingenieuren und Radsportprofis wie Lars Boom, dem Weltmeister von 2008, Lars van de Haar, dem neunfachen Worldcup Sieger oder Joris Nieuwenhuis, dem U23 Weltmeister 2016. Jeder dieser Fahrer erlebte seinen sportlichen Höhepunkt auf dem TCX, das ganz offensichtlich seinen Mitstreitern immer einen Schritt voraus war. Seit einiger Zeit haben wir eine neue Generation von Rennfahrern ins Boot geholt, darunter auch der zweimalige kanadische Meister, Michael van de Ham.



Egal, ob du jedes Wochenende auf einem Rennen alles gibst oder einfach nur schneller, effizienter und souveräner deine Hausrunde absolvieren möchtest – das neue TCX Advanced Pro wird dir dabei helfen, alle Herausforderungen zu meistern.



Das neue TCX Advanced Pro wird demnächst in ausgewählten Ländern erhältlich sein. Mehr Informationen findest du hier: https://giant-bicycles.com/de/tcx





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (