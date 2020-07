Pressemitteilung BoxID: 808688 (Giant Deutschland GmbH)

Liv Cycling enthüllt die neuen Brava Advanced Pro Modelle

Livs Carbon Cyclocross Bike ist eine maßgeschneiderte Rennmaschine, deren Top Performance unsere Profiathletinnen im Wettkampf unter Beweis gestellt haben.



Liv Cycling, die Bike Company, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, mehr Frauen auf Bikes zu holen, stellt heute die neue Brava Advanced Pro Modellreihe vor das neue, leistungsorientierte Carbon Cyclocross Bike. Es wurde für die großen Rennen entwickelt und bietet außergewöhnliches Handling sowie maximale Beschleunigung.



„Wir haben die neuen Brava Advanced Pro Modelle so entworfen, dass sie sich gleich nach dem Auspacken wie maßgeschneidert auf die Bedürfnisse von Frauen anfühlen. Wir wollten ambitionierten Cyclocross Rennfahrerinnen unübertroffene Leistung und Kontrolle biet en, was ihnen zu mehr Effizienz auf der Rennstrecke verhilft“, sagt Meg Hung, Liv Cycling Product Category Managerin. „Deshalb verfügt das Bike über Carbonrahmen und -gabel, ein OverDrive 2 Steuerrohr und ein einzigartiges Unterrohrdesign, das das Bike sau ber hält und dafür sorgt, dass es sich leicht über die Hindernisse auf der Rennstrecke tragen lässt.”



Liv s 3F Designphilosophie war die Grundlage für die Entwicklung des Brava Advanced Pro, dessen Rahmen und Gabel aus „Advanced Grade“ Carbon gefertigt wer den, das speziell auf Frauen abgestimmt ist. Seine Geometrie basiert auf einem weltweiten Datensatz mit Infos zur weiblichen Anatomie. Anhand dieser Daten konnten wir die Gewichtsverteilung auf dem Bike optimieren und die Fahrerin in eine Position bringen, die es ihr ermöglicht, maximale Kraft und Effizienz zu entfalten.



Liv arbeitet mit Profi Athletinnen zusammen, die unsere Prototypen auf Herz und Nieren getestet haben und deren Erkenntnisse in die Serienproduktion einfließen. Das Brava Advanced Pro wurde insbesondere von der siebenfachen Cyclocross Weltmeisterin Marianne Vos vom Team CCC-Liv ausgiebig getestet



„In der vergangenen Cyclocross Saison bin ich auf einem Prototyp des brandneuen Brava Advanced Pro gefahren. Obwohl meine Saison kürze r war als geplant, half mir dieses Bike dabei, die Herausforderung anzunehmen und im Rennen über mich hinauszuwachsen. Das Brava Advanced Pro ist ein absolut renntaugliches Bike. Es ist reaktionsschnell, mit einem steif en Rahmen für großartiges Handling so wie schnelle Beschleunigung. Diese Kombination aus Geschwindigkeit und Kontrolle ist entscheidend, um im Cyclocross erfolgreich zu sein.“



Gebaut, um abzuliefern



Die Brava Advanced Pro Modelle wurden für Frauen entwickelt, die ein Spitzenklasse Bike für Cyclocross Rennen, aber auch für das Off-Season-Training im gemischten Gelände suchen. Der leichte Rahmen lässt sich dank seines offenen vorderen Rahmendreiecks sehr gut schultern. Das „v“-förmige Unterrohr bietet Dreck und Schlamm kaum Angriffsfläche.



Agil, aber kontrolliert



Unser OverDrive 2 Steuerrohr sorgt in Kombination mit unseren leichten Road Lenkern für agile Fahreigenschaften mit höchster Lenkpräzision bei geringem Gewicht. Die laufruhige Bikefront, das flachere Steuerrohr, unser L iv „All Condition“ Lenkerband und per Flatmount-Aufnahme montierte Scheibenbremsen sorgen für zusätzliches Selbstvertrauen auf Abfahrten, in technischen Passagen oder in engen, schnellen Kurven.



Die integrierte Sattelstützenklemmung des Brava Advanced Pro ist weiter unten angeordnet als gewöhnlich. Dadurch ergeben sich ein größerer Hebel und somit maximale Klemmkraft sowie mehr Nachgiebigkeit und Komfort. Anstelle der D Fuse Sattelstütze kann auch eine 30,9er Dropper Post installier t werden sodass das Bike je nach Einsatzzweck und persönlichen Vorlieben angepasst werden kann.



Bereit für den Renntag



Mit Features wie 12 mm Frontsteckachse, 1 fach Antrieb, einer Reifenfreiheit bis 45 mm und dem Tubeless Reifensetup stellt sich dieses Racebike wirklich je der Cyclocross Strecke, egal ob du über Lehm, Schotter, Matsch, Sand oder Asphalt fährst.



„Ein signifikanter Vorteil des Brava Advanced Pro ist seine Steifigkeit. Seine Torsions und Antriebssteifigkeit wurden so entwickelt dass sie den „ und Kurvenkräften gerecht werden, die im Renneinsatz auftreten. Auf diese Weise haben Fahrerinnen mehr Energie und ihre Leistungsfähigkeit erhöht sich, während die Ermüdung sich verringert. Wenn du mit diesem Bike auf der Rennstrecke bis t, dann ist das wirklich so, als hättest du eine Geheimwaffe“, verrät Meg Hung.



Die neuen Brava Advanced Pro Modelle werden ab Herbst weltweit in den Größen XS bis L erhältlich sein. Mehr Infos zu den neuen Bikes sind unter https://www.liv-cycling.com/de/showcase/brava-advanced-pro zu finden.



Über Liv



Liv ist die erste und einzige Radsportmarke, die ausschließlich Bikes für Frauen produziert. Liv wurde 2008 von der GIANT Chairwoman Bonnie Tu gegründet und gehört zur GIANT Gr oup Liv stellt innovative Fahrräder und Bekleidung her, deren Performance und Passform sich auf höchstem Level bewegen. Die Marke hat es sich zum Ziel gesetzt, alle Fahrerinnen, vom Einsteiger bis zum Profi, zu stärken. Mit einem globalen Team von Einzelh ä ndlern, Athleten und Veranstaltungen sowie einer wachsenden Online Präsenz rund um Themen wie Fahrtechnik, Bikepflege, Ernährung und Reisen, möchte L iv die Community unterstützen und die Nummer eins unter den Radsportlerinnen auf der ganzen Welt sein. Weitere Informationen zur Marke Liv sind un ter www.liv-cycling.de nachzulesen.

