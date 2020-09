GIANT der weltweit führende Hersteller von Fahrrad Technologie, präsentiert ein brandneues E Bike für den Trail Einsatz, das bewährte Offroad Technik mit modernster Hybrid Cycling Technologie verbindet. Mit seinem High Performance SyncDrive Pro Motor, einem neuen Maestro Hinterbau und einstellbarer Geometrie ist das Trance X E+ Pro 29 das leistungsfähigst e Allround E MTB, das GIANT je gebaut hat.



Mit dem neuen Trance X E+ Pro 29 richtet sich GIANT an echte E Bike Enthusiasten und leistungsorientierte Trail Biker, die vielleicht noch mit dem Thema Motorunterstützung liebäugeln dafür bietet es den perfekt en Mix aus fortschrittlichem Trailbike Design und innovativer, benutzerfreundlicher Motortechnologie. Es läutet die nächste Generation in GIANTS beliebter Trance E+ Pro Serie ein, die gleich mit mehreren wichtigen Neuheiten aufwartet. Dazu geh ö ren die 29 Z oll Laufräder und das brandneue Flip Chip Feature, das die Einstellung der Geometrie in zwei Positionen erm ö glicht.



Ein Fahrwerk gebaut für die Trails



Herzstück des neuen Trance X E+ Pro 29 ist der super stabile und dennoch leichte ALUXX SL Aluminium Rahmen. Das Fahrwerk wurde speziell auf die Bedürfnisse von E MTB Trail Piloten abgestimmt: Es ist besonders stabil und sehr steif, um das Handling beim Klettern, in Kurven und auf Abfahrten in unterschiedlichstem Gelände zu verbessern. Der eigens entwicke lte Rahmen ist mit unserem aktuellsten Maestro Hinterbausystem ausgestattet und bietet 140 mm sensiblen, aktiven Federweg.



Die Trunnion Dämpferaufnahme erm ö glicht ein kleineres Übersetzungsverhältnis und sorgt somit für mehr Effizienz beim Pedalieren und Bremsen. Außerdem ergibt sich dadurch ein niedrigerer Schwerpunkt und man kann kürzere Kettenstreben verbauen daraus resultieren bessere Klettereigenschaften und generell ein besseres Handling des Bikes. Neue, doppelt gedichtete Lager und eine verbesser te Hardware verbessern die Haltbarkeit des Hinterbaus, ohne die Reibung zu vergrößern. Zusammen mit einer 150 mm Federgabel ergeben sich auf dem Trail vertrauenerweckende, ausbalancierte Fahreigenschaften.



Eine der wichtigsten Innovationen der neuen Tranc e X E+ Pro 29 Modelle ist die brandneue Einstellm ö glichkeit der Geometrie. Ein Flip Chip im oberen Umlenkhebel erm ö glicht es, einen flacheren beziehungsweise steileren Lenk --/Sitzwinkel einzustellen, ganz wie es dem Fahrstil oder den Gegebenheiten des Ge ländes entgegenkommt. Man kann den Lenkwinkel auf 66,2 oder 65,5 Grad einstellen. Beim Sitzwinkel hat man die Wahl zwischen 77,9 und 77,2 Grad.



Die Geometrieveränderung wirkt sich außerdem auf die Tretlagerabsenkung aus: In der "Low Position" beträgt dies e 30 mm, in der "High Position" 20 mm. Die "Low Position" bietet eine etwas entspanntere, flachere Geometrie, die besonders gut für schnelles, offenes Gelände geeignet ist. Dagegen sorgt die "High Position" für steilere Winkel, was ideal für langsamere, te chnische Trails ist.



In beiden Einstellungen ist die Geometrie darauf ausgelegt, die exzellenten Überrolleigenschaften der 29 Zoll Laufräder optimal zu unterstützen. Boost Achsbreiten verbessern die Seitensteifigkeit der Laufräder, außerdem ist der Rahmen mit jeder Menge Reifenfreiheit ausgestattet er nimmt bis zu 2,6 Zoll breite Reifen auf. Alle Trance X E+ Pro 29 sind serienmäßig mit unseren neuesten GIANT WheelSystem Laufradsätzen sowie Tubelessbereifung ausgestattet.



Powered by SyncDrive Pro



Der SyncDrive Pro Motor verleiht dem neuen Trance X E+ Pro 29 ein beeindruckendes Drehmoment von 80 Newtonmeter und bis zu 360 Prozent Unterstützung, die sich prä zise justieren l ässt. Das bedeutet: Wenn man im stärksten Unterstützungsmodus unterwegs ist (der Power Mode kommen zu 100 Prozent menschlicher Muskelkraft 360 Prozent Unterstützung durch den Motor hinzu. Diese Motorkraft lässt sich präzise abstimmen, sodass der Fahrer die Wahl hat, wie der Motor beim Pedalieren reagiert und wie er sich auf dem Trail verhält.



SyncDrive Pro verfü gt über die Smart Assist Technologie, die mit Hilfe von sechs Sensoren exakt berechnet, wie viel Motorkraft in der jeweiligen Fahrsituation ben ö tigt wird. Das Ergebnis ist ein extrem sanftes und natürliches Fahrgefühl in unterschiedlichstem Gelände und bei allen m ö glichen Steigungen.



RideControl Ergo ist die neue Kommandozentrale des Trance X E+ Pro 29, die direkt am Lenker befestigt ist. Sie besitzt ergonomisch optimierte Kn ö pfe und eine aufgeräumte Optik, sodass sie s ich sehr einfach und intuitiv bedienen lässt. LEDs zeigen den gewählten Unterstützungsmodus an und geben Auskunft über den Ladestand des Akkus. Die Steuereinheit lässt sich außerdem mit GIANTS RideControl E Bike App koppeln, mit der weitere Funktionen wie das Motortuning, Fitnessdaten und die Navigation genutzt werden k ö nnen.



Ein weiteres wichtiges Update des neuen Trance X E+ Pro 29 ist seine Batterie. Das EnergyPak Smart 625 ist GIANTS fortschrittlichstes Batteriesystem. Der Akku ist unauffällig in das Unterrohr integriert und kann in rund zwei Stunden auf 80 Prozent seiner Leistung geladen werden.



Abgesehen vom neuen Rahmen und seinen elektronischen Neuerungen ist das neue Trance X E+ Pro 29 mit einer ganzen Reihe von Komponenten ausgestattet, die ext ra für Trailbikes entwickelt wurden.



So werden alle Modelle mit GIANTS Contact Switch Dropper Post ausgeliefert: Per Lenkerfernbedienung lässt sich so ganz einfach während der Fahrt die Sattelh ö he einstellen.



Bemerkenswert ist auch der neue Romero Sattel. Er ist GIANTS erster High Performance Mountainbike Sattel, dessen Form, Flexibilität und Komfort speziell fürs Trailriding optimiert wurden.



Weitere Informationen sind unter giant bicycles.com/tranc exepro29 zu finden.

