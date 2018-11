Winterliche Auszeit in einem GHOTEL hotel & living

20.11.18

Die Weihnachts- und Winterzeit ist wunderbar, um sich die zahlreichen Adventsmärkte anzuschauen und um sich vor und nach dem Fest eine Auszeit zu gönnen. Große und Kleine rücken in dieser Zeit wieder näher zusammen, basteln, lesen, toben im Schnee und freuen sich auf die kommenden Wochen bis zum Heiligabend und danach auf die Winterferien.



Diese ganz besondere Jahreszeit kann man mit ereignisreichen Ausflügen und Kurzurlauben noch unvergesslicher gestalten. Bevor der Stress mit den ganzen Vorbereitungen losgeht, kann es noch einmal für alle heißen: Inne halten und sich des Moments bewusst werden und sich erholen. Aber auch nach Weihnachten ist eine Auszeit wichtig. Gerade der Januar ist oft ein trister Monat. Wer vorher keine Zeit hatte, kann jetzt ein Wochenende einplanen und weg fahren.



Die Häuser der GHOTEL hotel & living Gruppe haben für die Adventswochenenden und für den Jahresanfang abwechslungsreiche und besinnliche Angebote für die ganze Familie zusammengestellt. Und wer über die Feiertage nicht zu Hause bleiben möchte, kann in den GHOTEL hotel & living Häusern in Würzburg, Essen und Göttingen auch Weihnachten und Silvester feiern. Mehr Infos unter: https://www.ghotel.de/angebote/winterangebote/.



Natürlich werden auch Paare die attraktiven Offerten lieben. Wie wäre es z. B. mit dem Angebot „Winterliches Koblenz“, das vom 24.11. bis zum 22.12.2018 buchbar ist? Es enthält zwei Übernachtungen inklusive Frühstück sowie ein Glas Glühwein pro Person, ein Abendessen in einem der Partnerrestaurants und eine Weihnachtsüberraschung auf dem Zimmer. Kostenpunkt pro Person im Doppelzimmer 109,- €, das Einzelzimmer kostet 159,- €.



Ideal für die ganze Familie ist ein Aufenthalt im GHOTEL hotel & living Hannover. Der Hannoveraner Zoo ist weit über die Grenzen Niedersachsens bekannt, liegt in unmittelbarer Nähe zum Hotel und lässt mit seinen vielen Tieren und Spielmöglichkeiten Kinderaugen garantiert leuchten. Das Angebot „Weihnachtswald“ bietet zwei Übernachtungen inklusive Frühstück, ein Glas Glühwein und eine Zugfahrkarte pro Person in die Innenstadt und zurück sowie eine Weihnachtsüberraschung auf dem Zimmer. Kosten pro Person im Doppelzimmer 74,- €. Im Einzelzimmer 115,- €. Buchbar vom 01. bis 23.12.2018.



Und wer das neueste GHOTEL hotel & living kennen lernen möchte, der sollte das Angebot „Weiße Weihnacht“ im GHOTEL hotel & living Göttingen buchen. Vom 30.11.2018 bis zum 20.01.2019 ist das Paket für 134,- € pro Person im Doppelzimmer und für 174,- € im Einzelzimmer buchbar. Man darf sich freuen auf zwei Übernachtungen inklusive Frühstück, ein Abendessen, ein Glas Glühwein pro Person, eine Stadtführung durch die wunderschöne Stadt Göttingen und kostenlose Nutzung der Saunalandschaft.



