Pressemitteilung BoxID: 770246 (GHOTEL hotel & living)

GHOTEL Group launcht Website

Die Agentur Travel Marketeers aus Berlin hat die Website konzipiert und umgesetzt

Die starke Expansion der GHOTEL Group in den letzten zwei Jahren verlangt nach einer neuen Struktur in allen Bereichen. Allein aufgrund der verschiedenen Hotelsegmente bzw. Marken, wie z. B. die GHOTEL hotel & living Hotels, nestor Hotels, ibis Styles, ibis budget, ibis, Novotel, Holiday Inn und Holiday Express wurde ein neuer Unternehmensname erforderlich. Die GHOTEL Group vereint nun alle Hotels unter einem Dach. Um den Namen professionell zu branden sowie zur stärkeren Vermarktung des Vertriebs und der professionellen Umsetzung aller Marketingaktivitäten, wurde mit Travel Marketeers ein neues Partnerunternehmen mit ins Boot geholt, das die Zentrale der GHOTEL Group in Bonn unterstützt.



Mit den Digital- und Marketingexperten Travel Marketeers aus Berlin wird die Digitalisierung und der Bereich E-Commerce ausgeweitet und vorangetrieben. Zu den Aufgaben gehören u.a. das Display Marketing, Retargeting, Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinen-optimierung, Affiliate, E-Mail Marketing und Social Media Marketing. Der Launch der neuen Webseite lag bereits in den Händen der Agentur.



Jens Lehmann, Geschäftsführer der GHOTEL Group: „Mit Geschäftsführer Stefan Thomsen und seinem Team von Travel Marketeers haben wir die beste Unterstützung gefunden, die wir uns wünschen können. Die Zusammenarbeit ist sehr angenehm und zuverlässig. Die zahlreichen Ideen werden schnell und professionell umgesetzt und zeigen uns viel Potential und Möglichkeiten in neue Richtungen auf. Unsere neue Homepage ist der beste Beweis dafür.“



Die Aktualisierung der Homepage www.ghotel-group.de ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen. Sämtliche Häuser und Segmente sind nun übersichtlich auf einer Seite implementiert und bieten eine gelungene Gesamtübersicht der verschiedenen Hotelmarken. Eine neue Buchungsmaschine bietet eine noch effizientere und schnellere Abwicklung der Buchungen direkt online auf der Homepage. Über eine Buchungslasche kommt man rasch in die Direktbuchung und erhält garantiert die beste Tagesrate. Ein moderner Look mit neuem Design und frischen Farben macht die Seite zu einem Hingucker.



Stefan Thomsen, Geschäftsführer Travel Marketeers: „Wir haben bei der Entwicklung der Homepage nach dem Motto „Mobil first“ unseren Fokus stark auf die Mobilität gelegt. Uns ist es wichtig, dass der interessierte Nutzer einfach, komfortabel und schnell an sämtliche Informationen kommt, direkt buchen kann und Ghotel gleichzeitig als sympathische Marke wahrnimmt.“



Um den elektronischen Vertrieb zu optimieren, arbeitet die GHOTEL Group schon seit längerer Zeit sehr erfolgreich mit QR Quality Reservations aus Hannover/Langenhagen zusammen. Bei Geschäftsführerin Carolin Brauer und ihrem Team sind der Online Vertrieb und das Channel Management der GHOTEL Group in den besten Händen.



Jens Lehmann: „Carolin Brauer und ihre Mitarbeiter verstehen es großartig und mit besonderem Know How, Menschen und Systeme optimal zu verzahnen. Eine Zusammenarbeit, die unsere Vertriebsziele weiter effektiv nach vorne bringt.“



Carolin Brauer:„ Seit fast zehn Jahren arbeiten wir mit der GHOTEL Group zusammen und sind beeindruckt von dem kontinuierlichen, gut geplanten und durchdachten Wachstum. QR steuert zu diesem Wachstum die Erschließung der Online Vertriebswelt bei. Dabei binden wir die mittlerweile elf Häuser der GHOTEL Group mit unserer Reservierungstechnologie und Know-How an die globalen Vertriebskanäle an, erledigen gemeinsam mit den Hotelteams die jährlichen Aufgaben der Vertragsverhandlungen mit Unternehmen und Reisebürokonsortien. Zudem wird die neue Webseite der GHOTEL Group mit der Buchungsmaschine (SBE) von QR ausgestattet. Gäste werden hier mehr kaufen können, als in jedem anderen Buchungskanal. Wir freuen uns und sind stolz mit der GHOTEL Group so erfolgreich und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (