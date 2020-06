Pressemitteilung BoxID: 802468 (GHOTEL hotel & living)

GHOTEL Group beruft Erik Florvaag zum Geschäftsführer

Die Hotelgesellschaft GHOTEL Group hat Erik Florvaag zum Geschäftsführer berufen.



Neben Jens Lehmann und Tobias Väthjunker komplettiert Erik Florvaag somit die Geschäftsführung der GHOTEL Group und wird u. a. die Geschäftsbereiche Strategie, Development, Owner Relationships und Asset Management verantworten. Er tritt die Nachfolge von Wolfgang Zurner an, der das Unternehmen in beidseitigem Einvernehmen verlässt.



Erik Florvaag (34) war bisher als Partner & Co-Head of Hotels beim Immobilieninvestor und Projektentwickler Art-Invest Real Estate tätig, welcher die GHOTEL Group Anfang 2020 erworben hat. In dieser Funktion betreute er zahlreiche Transaktionen im An- und Verkauf sowie Projektentwicklungen und trug damit entscheidend zum Aufbau des Hotel-Portfolios bei. Bereits vor der Übernahme der GHOTEL Group hat Florvaag außerdem maßgeblich die Entwicklung des Geschäftsmodells „Betrieb von Hotels“ bei Art-Invest Real Estate vorangetrieben.



„Wir freuen uns, Erik Florvaag, der die strategische Weiterentwicklung unseres Unternehmens vorantreiben wird, als neuen Geschäftsführer begrüßen zu dürfen“, so Jens Lehmann, Geschäftsführer der GHOTEL Group.



Dr. Peter Ebertz, Geschäftsführer und Head of Hotels bei Art-Invest Real Estate, kommentiert: „Erik Florvaag hat in den vergangenen Jahren wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung der Art-Invest Real Estate, insbesondere im Hotelbereich, beigetragen. Wir wünschen ihm in seiner neuen Funktion bei GHOTEL viel Erfolg und freuen uns auf eine weiterhin enge Zusammenarbeit.“



Über Art-Invest Real Estate



Art-Invest Real Estate ist ein langfristig orientierter Investor, Asset Manager und Projektentwickler von Immobilien in guten Lagen mit Wertschöpfungspotential. Der Fokus liegt auf den Metropolregionen in Deutschland, Österreich und Großbritannien. Art-Invest Real Estate verfolgt mit institutionellen Investoren, ausgewählten Joint-Venture-Partnern sowie mit eigenem Kapital eine "Manage to Core"-Anlagestrategie. Die Bandbreite der Investitionen reicht über das gesamte Rendite-/Risikospektrum in den Bereichen Büro, innerstädtischer Einzelhandel, Hotel, Wohnen und Rechenzentren.



Das Unternehmen wurde 2010 von den geschäftsführenden Gesellschaftern und der Zech Group gegründet. Über die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft wurden seit 2012 über 20 Investmentvermögen für institutionelle Anleger wie Versorgungswerke und Stiftungen aufgelegt. Insgesamt betreut Art-Invest Real Estate derzeit ein Immobilienvermögen von mehr als 6 Mrd. Euro. Art-Invest Real Estate ist mittlerweile einer der größten Projektentwickler von Büros und Hotels in Deutschland.



Entlang der Immobilien-Wertschöpfungskette agiert Art-Invest Real Estate als Innovationsführer auch durch ihre Beteiligungen: „Design Offices“ als führender Anbieter von Flexible Office und Corporate Coworking Flächen, „BitStone Capital“ als Venture-Capital-Gesellschaft, „maincubes“ als Entwickler und Betreiber von Datencentern, „wusys“ als branchenunabhängiger IT-Dienstleister, „smartengine“ als Anbieter von Technologie für intelligente Gebäude, „i Live“ als Entwickler und Betreiber von Mikrowohnen und Serviced Apartments, die „GHOTEL Group“ als Hotel-Betriebsgesellschaft sowie „Scopes“ als Anbieter für Mieterplanung und Innenausbau. Weitere Informationen unter www.art-invest.de.

