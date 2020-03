Pressemitteilung BoxID: 788894 (GfK)

Geomarketing Conference am 17. Juni 2020

GfK präsentiert Geomarketing-Lösungen in Mannheim

Unter dem Motto „Make smart decisions. Be geotastic.“ lädt GfK in diesem Jahr zur ersten Geomarketing Conference ein. Die Besucher erwartet ein vielseitiges Programm, das alle Bereiche des Geomarketings abdeckt und sich an Interessierte und Anwender aus allen Branchen richtet. Neben den Geomarketing-Experten von GfK zeigen auch Kunden, darunter Samsung und THOMAS SABO, wie sie mithilfe von Geomarketing den Erfolg ihres Unternehmens steigern konnten.



Die Geomarketing Conference findet am 17. Juni 2020 im Dorint Kongresshotel Mannheim statt. Interne und externe Referenten präsentieren an diesem Tag in Vorträgen und Workshops verschiedenste Geomarketing-Anwendungsbeispiele aus der Praxis, die von der Optimierung von Vertriebsgebieten über die Planung von Standorten bis hin zu regionalen Potenzialanalysen reichen. So erhalten die Teilnehmer neue Ideen und Impulse, um ihre räumlichen Unternehmensaktivitäten zu optimieren und ihren Erfolg zu steigern.



Markus Frank, Commercial Director im Bereich Geomarketing von GfK, kommentiert: „Für die Geomarketing Conference haben wir uns das Teilnehmerfeedback unserer letztjährigen Praxistage ganz genau angeschaut und uns ein neues Konzept für die Veranstaltung überlegt, das keine Wünsche offen lässt. Durch die parallel stattfindenden Slots von internen Vorträgen, Kundenvorträgen und Workshops können sich alle Teilnehmer ihre eigene und für sie optimale Agenda zusammenstellen. Außerdem sind wir dem Wunsch vieler Kunden nachgekommen, ein branchenübergreifendes Event zu veranstalten. So können sie sich nicht nur innerhalb ihrer Branche austauschen, sondern sehen auch, wie Geomarketing und unsere Software RegioGraph in anderen Branchen zum Einsatz kommen. Ich bin gespannt, wie das neue Konzept ankommen wird, und freue mich auf einen regen Austausch.“



Programm



Das Programm der Geomarketing Conference ist in drei parallel laufende Slots aufgeteilt. Nach einer Keynote von Werkzeug Weber haben die Teilnehmer die Möglichkeit, zwischen Vorträgen, Workshops und Kundenvorträgen zu wählen – je nach Interesse und Einsatzgebiet. In den Vorträgen zeigen GfK-Experten unter anderem, was Geomarketing ist und wie es funktioniert, wie Vertriebsgebiete optimiert und wie Standorte analysiert und geplant werden. Selbst aktiv werden die Teilnehmer in den Workshops: Unter Anleitung der Geomarketing-Experten können sie zum Beispiel selbst Vertriebsgebiete planen, mithilfe von Marktdaten sichere Entscheidungen treffen oder anwenderorientierte Einblicke in die Geomarketing-Software RegioGraph sowie die Online-Applikation RegioGraph LocationAdvice erhalten.



Konkrete Beispiele, wie Geomarketing in Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz kommt, gibt es in Best Practice-Vorträgen von Samsung, DMG MORI, Carl Zeiss Vision, Wild Beauty, THOMAS SABO und Bisnode. Darin präsentieren die Referenten, wie sie mithilfe von Geomarketing und GfK erfolgreich regionale Analysen durchgeführt, ihre Vertriebsstrukturen optimiert und so ungenutztes Potenzial ausgeschöpft haben.



Zusätzlich zum Hauptprogramm findet am 16. Juni bereits eine Vorabendveranstaltung im Bootshaus Mannheim statt, bei der die Teilnehmer in gemütlicher Atmosphäre bereits vorab ins Gespräch kommen können. Exklusiv wird an diesem Abend außerdem die etablierte GfK-Studie „Einzelhandel Europa 2020“ vor der eigentlichen Veröffentlichung vorgestellt.



Anmeldung



Die Teilnahmegebühr beträgt 250 Euro und beinhaltet neben dem Konferenzprogramm Getränke, Mittagessen sowie Snacks in den Pausen. Ebenfalls inkludiert ist die Teilnahme an der Vorabendveranstaltung. Das Anmeldeformular, das komplette Programm, eine Übersicht aller Referenten sowie ein Rückblick zur letztjährigen Veranstaltung gibt es unter www.gfk.com/geotastic.



