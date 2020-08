Pressemitteilung BoxID: 812074 (gfh gesellschaft für haarästhetik mbH)

Neu: Eyebrow Liquid Pen Quattro Tip von Christian Faye

Härchen für Härchen perfekte Kontur

Natürlich erscheinende Haarstriche lassen Augenbrauen auch für jene Kunden perfekt aussehen, die von Natur aus keine oder zu wenig Brauen-Konturen haben. Der neue Eyebrow Liquid Pen Quattro Tip der GFH-Augen-Make-up-Linie Christian Faye zeichnet Härchen-gleiche feine, kleine Linien und definiert so eine attraktive Kontur der Brauen. Den Quattro Tip gibt es in den Farben Dark Brown und Taupe.



Augenbrauen auch 2020 ein Beauty-Trend



Topmodel Cara Delevigne hat einen überraschenden Trend angestoßen: Ihre vollen, buschigen Augenbrauen waren plötzlich mega-stylisch. Statt mit exakt gezupften, dünnen Linien über den Augen, trugen Fashionistas weltweit nun markante Balkenbrauen. Zwar hat sich dieser Trend zu den extrem prägnanten Brauen mittlerweile etwas abgeschwächt. Was bleibt, ist die Tatsache, dass die Bedeutung der Augenbrauen für ein schönes Gesicht deutlich aufgewertet wurde. Dünner oder breiter, gezupft oder verstärkt, gepflegt, gekämmt, gegeelt – für den Gesichtsausdruck sind die Brauen maßgeblich verantwortlich. Die perfekte Braue betont und unterstreicht die Mimik und die Gefühlsregungen. Je eckiger die Linie, desto aggressiver wirkt ein Mensch, je runder der Schwung, desto sanfter und gefälliger wird der Ausdruck.



So manche naturgegebene Augenbrauenform darf also korrigiert werden: So passen etwa zu ovalen und länglichen Gesichtern flache, parallel zum Auge verlaufende Brauen. Für eher runde Gesichter empfehlen sich höhere Bögen mit einem stärker abfallenden Schwung. Eine ideale Braue beginnt am Nasenrücken und endet auf einer Linie vom Nasenflügel zum äußeren Augenrand.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (