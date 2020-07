Pressemitteilung BoxID: 805795 (gfh gesellschaft für haarästhetik mbH)

Immer in Bewegung - immer top gestylt!

Sportliche Looks mit ContactSkin® for men

Eine Runde Laufen und den Kopf frei kriegen? Ein paar Gewichte im Fitnessstudio stemmen und danach nochmal schön in die Sauna? Für viele Männer gehört Sport ganz selbstverständlich dazu, um vom stressigen Alltag ab zu schalten, aber auch um sich im eigenen Körper wohl zu fühlen. Für vom Haarausfall betroffene Männer, die auf Haarersatz angewiesen sind, waren solchen alltäglichen Routinen alles andere als normal. Denn herkömmlicher Haarersatz stößt bei solch schweißtreibenden Aktivitäten wie Kraftsport, Sauna oder Schwimmen schnell an seine Grenzen. Nicht so das innovative Haarhaut-Haftsystem ContactSkin®, das in punkto zuverlässiger Haltbarkeit und absoluter Unsichtbarkeit seinesgleichen sucht.



Männer - ob jung oder Best-Ager - sind heute viel aktiver als noch vor einigen Jahren: vorm Office zum Frühsport, danach schnell duschen und direkt ins Meeting und nach dem Job noch mit den Sportsfreunden auf einen Drink – und dabei immer top-gestylt? Kein Problem mit ContactSkin®. Die hauchdünne Haarhautfolie, in die hochwertige Echthaare eingestochen sind, macht jeden turbulenten Tagesablauf mit. Männer suchen nach Haarschnitten, die einfach und wandelbar zu stylen sind und mit denen sie in ihrem schnelllebigen Alltag zwischen Business und Sport, Familie oder Date mit wenigen Handgriffen überzeugen können. Das innovative Haarhaut-Haftsystem ContactSkin® aus Echthaar erlaubt jedem modernen Mann alle sportlichen Aktivitäten. Es bleibt für Wochen fest mit der Kopfhaut verbunden und lässt sich waschen, föhnen und stylen wie das eigene Haar. Haarlänge und -farbe sind dabei frei wählbar. So wird ContactSkin® for men die Lösung der Wahl für jeden sportlich aktiven Mann.



ContactSkin-Händler werden, so geht’s

Voraussetzung für einen ContactSkin®-Partnervertrag mit der GFH ist natürlich Interesse und entsprechendes Engagement. Eine Teilnahme an einem ersten ContactSkin®-Seminar ist Voraussetzung. Darüber hinaus sollte der Zweithaar-Profi bzw. Friseur über eine eigene Homepage verfügen. Die ContactSkin®-Fachstudios erhalten eine Menge kommunikative Unterstützung: Katalog, Poster und Roll-up präsentieren die attraktiven Männer-Modelle mit ihren abwechslungsreichen Styles. Das zur Verfügung gestellte entsprechende Bild- und Video-Material ist für die eigene Werbung vor Ort und im Internet einsetzbar. Und selbstverständlich finden die starken Typen auch ihren prominenten Platz auf der Website contactskin.de, auf der die Kunden den in ihrem Postleitzahlengebiet registrierten Händler ausfindig machen können. Werbeaktivitäten für ContactSkin® auf Google Adworks und in den sozialen Medien runden die Kommunikationsstrategie ab.

