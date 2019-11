Pressemitteilung BoxID: 776954 (GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen)

Neubau Cambrai-Dreieck in Huckelriede ausgezeichnet!

GEWOBA erhält Siegel für nachhaltiges Wohnen

Die GEWOBA erhält für ihr Neubauprojekt "Cambrai-Dreieck" in Huckelriede das Qualitätssiegel "Nachhaltiger Wohnungsbau". Auf dem "Tag der Wohnungswirtschaft" in Berlin am 14. November hat der Verein zur Förderung der Nachhaltigkeit im Wohnungsbau (NaWoh) den GEWOBA-Neubau ausgezeichnet. Das Siegel wird an Neubauten vergeben die zeigen, "wie sich qualitätsvolles, ressourcenschonendes und bezahlbares Bauen verbinden lässt", sagt Ingeborg Esser, Vorstandsvorsitzende des Vereins NaWoh. Neben der GEWOBA erhielt auch das Quartier Lindenhof der Berliner HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH das Siegel.



Neuer Stadtteilmittelpunkt für Huckelriede



Der Neubau im Bremer Stadtteil Huckelriede ist ein inklusives Wohnprojekt. In dem drei- bis fünfgeschossigen Neubau befinden sich neben 47 Wohnungen, von denen 41 Wohnungen preisgebunden sind, eine Kindertagesstätte, ein Wohn- und Pflegebereich mit vier Wohneinheiten und das Quartierszentrum im Erdgeschoss. Die Wohnungen sind zwischen 48 und 90 Quadratmeter groß und durch einen barrierefreien Aufzug erreichbar. Durch den Effizienzstandard KfW‑55 ist zudem ein geringer Energiebedarf des Gebäudes gegeben.



Mit dem Neubau bringt die GEWOBA die "drei Säulen der Nachhaltigkeit - Ökologie, Ökonomie und soziokulturelle Aspekte - vorbildlich in Einklang", beurteilt Ingeborg Esser. Und die GEWOBA-Architektin, Frau Ranke, ergänzt: "Mit dem Neubau haben wir in der Mitte Huckelriedes ein neues und modernes Quartierszentrum für die Bewohner geschaffen. Wir freuen uns, dass der Neubau mit dem Siegel ausgezeichnet wurde."



Der Verein zur Förderung der Nachhaltigkeit im Wohnungsbau (NaWoh) ist ein Zusammenschluss mehrerer wohnungs- und immobilienwirtschaftlicher Bundesverbände mit dem Ziel, den nachhaltigen Wohnungsbau voranzutreiben. Jährlich werden mehrere der NaWoh-Siegel vergeben.



Informationen zu dem Siegel finden sich unter dem Link: https://www.nawoh.de/presse/nachhaltige-wohnungsbauprojekte-auf-dem-tag-der-wohnungswirtschaft-ausgezeichnet

