Familienspaß mit GEW Ferien

Familienzeit zwischen Großstadt-Action und Frischluft-Kick: Mit der GEW Ferien GmbH erleben kleine und große Entdecker ihre Auszeit inmitten der Berge, an der deutschen Küste oder entspannt zwischen Berlin und Potsdam. So geht es im Seehotel Grunewald von der unberührten Natur am Havelstrand direkt in den Berliner Zoo oder auf Dampferfahrt durch die Hauptstadt. Im Ferienzentrum Trassenmoor auf Usedom heißt es auf zum Strand, fertig, los: Hier genießen Groß und Klein den feinen Sand zwischen den Zehen, toben in den Wellen oder sammeln Muscheln entlang des kilometerlangen Sandstrands. Vom Meer in die Berge: Im Ferienclub Maierhöfen powern sich die Kinder im Indoor-Spieleparadies aus, spielen gemeinsam mit ihren Eltern eine Runde Minigolf oder starten aktiv in die Allgäuer Berg- und Seenwelt. Mit den familienfreundlichen Preisen der Hotels und Ferienwohnungen der GEW Ferien GmbH verbringen die Gäste unbeschwerte Tage voller Spaß, Action und Entspannung an den beliebtesten Urlaubszielen Deutschlands.



Stadterlebnis im Grünen

Morgens schon auf Sightseeing-Tour durch die Hauptstadt und nachmittags mit dem Tretboot über den See: Im Seehotel Grunewald erleben Familien ihre Auszeit zwischen Städtekurztrip und Natururlaub. So begeben sich die Kleinen auf die Spuren von T-Rex, Stegosaurier & Co. im Naturkundemuseum, beobachten niedliche Tierbabys im Berliner Zoo oder bestaunen die Berlin-Highlights im Miniaturformat. Nach dem ereignisreichen Citytrip geht es ab ins Grüne: Direkt am Wasser gelegen und inmitten erholsamer Natur, spielen und toben die Kinder am Havelstrand oder radeln mit ihren Eltern durch den Grunewald. Mit dem Paket "Familienabenteuer in Berlin" erkunden Groß und Klein vom 28. Juni bis zum 27. September 2018 die Hauptstadt ab 390 Euro pro Person. Kinder bis 15 Jahre übernachten im Zimmer der Eltern ohne Aufpreis. Im Preis enthalten sind fünf Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Frühstücksbuffet, ein Drei-Gang-Abendmenü am Ankunftstag, einmal Kaffee und Kuchen für die Eltern und ein Eisbecher für die Kinder sowie das Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin und Potsdam für den gesamten Reisezeitraum. Zudem enthalten ist eine Trinkflasche für jedes Kind, ein Familienticket für den Berliner Zoo, eine Eintrittskarte für Deutschlands größte Eisfiguren Ausstellung "Eiszeit Elstal" in Karl's Erlebnispark, ein Berlin Scheckheft mit vielen Vergünstigungen und Rabatten sowie täglich einmal Tretboot fahren direkt am Seehotel Grunewald.



Inselurlaub für die ganze Familie

Im Ferienzentrum Trassenmoor verbringen Familien ihren Urlaub umgeben von Naturschutzgebiet, Kiefernwäldern, Sandstrand und Meer. In den modernen Ferienwohnungen finden Eltern alles, was es für eine entspannte Auszeit braucht. So starten sie mit Kind und Kegel ihre Insel-Erkundungstour mit Leihrädern, packen für einen Strandtag Sonnenschirm, Sandspielzeug & Co. in den Bollerwagen oder lassen den Tag bei einem gemütlichen Grillabend ausklingen. Im nahegelegenen Ostseebad Trassenheide toben die Kinder im seichten Wasser, bauen mit Mama und Papa Märchenschlösser aus Sand und suchen nach besonderen Schmuckstücken entlang der Küste. Ganz ohne Auto erkunden Familien die Umgebung mit der Usedomer Bäderbahn. Egal, ob zum Minigolf, ins U-Boot-Museum, zur Schmetterlingsfarm oder für einen Ausflug aufs Festland, die Fahrt mit der Bahn ist im Reisepreis enthalten. Vom 13. September bis zum 3. November 2018 erleben Urlauber Usedom für sieben Nächte in einer Ferienwohnung für vier Personen ab 728 Euro.



Wanderwoche in den Allgäuer Bergen

Gemeinsam Gipfel erklimmen, zusammen durch Bäche waten und auf Almwiesen entspannen: Vom Ferienclub Maierhöfen aus geht es für Familien in die Natur der Allgäuer Bergwelt. Hier erleben Groß und Klein Abenteuer in Wanderstiefeln oder auf dem Rad. Nach ausgedehnten Touren in der Umgebung, entspannen die Urlauber in den ruhigen Bungalows und genießen ihren Freiraum auf dem parkähnlichen Areal. Für noch mehr Action warten auf Aktive beispielsweise Indoor-Spielplatz, Erlebnisbad, Minigolf oder Skater-Parcours. Die Kleinsten freuen sich über Schafe und Ziegen in den Streichelgehegen und Kreative üben sich mit dem speziellen Kinder- und Jugendprogramm im Handwerkeln. Auf Höfen, Bauernmärkten & Co. finden Genussfans die Zutaten für das eigene Barbecue auf den Grillplätzen oder sie lassen sich im hauseigenen Restaurant von Allgäuer Spezialitäten verwöhnen. Mit den Familien-Erlebniswochen vom 13. Oktober bis zum 3. November 2018 verbringt die ganze Familie ihre Auszeit im Ferienclub Maierhöfen ab 582 Euro. Das Paket enthält sieben Übernachtungen in einem Bungalow inklusive Frühstücksbuffet, einmal Pizza für die ganze Familie, einen Restaurantgutschein über 10 Euro und einmal Minigolfen oder Kegeln.

GEW Ferien GmbH

Im Jahr 1963 als gemeinnütziger Verein gegründet, verfolgte die GEW (Gemeinnütziges Erholungswerk) das Ziel, den Arbeitnehmern aus der Baubranche und ihren Familien hochwertige Urlaube an beliebten Erholungsorten zu einem erschwinglichen Preis zu ermöglichen. In den letzten 50 Jahren entstand so ein Portfolio aus heute insgesamt fünf Hotels und sechs Ferienanlagen in ganz Deutschland und Südfrankreich. Mit der Umwandlung vom gemeinnützigen Verein zur GEW Ferien GmbH im Jahr 2016, öffneten sich die Häuser auch dem touristischen Privatmarkt. So steht die GEW Ferien GmbH auch im 55. Jahr ihres Bestehens für Urlaub, der trotz seiner hohen Service- und Angebotsstandards bezahlbar bleibt. Egal ob Sylt, Allgäu, Berlin oder Côte d'Azur - mit GEW Ferien verbringen Familien, Naturentdecker und Genießer ihre Auszeit vom Alltag draußen im Grünen, erlebnisreich nahe der pulsierenden Großstadt oder im sonnigen Süden. Je nach Vorliebe wählen die Gäste für ihre "schönste Zeit des Jahres" zwischen gemütlichen Ferienwohnungen und familiären Hotels. Darüber hinaus erleben Urlauber mit GEW Ferien in Kooperation mit Phoenix Reisen abwechslungsreiche Fluss- und Hochseekreuzfahrten. Mehr Informationen unter www.gew-ferien.de.

