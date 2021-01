Die Corona-Pandemie hat zahlreiche bewährte Strukturen und Abläufe auf nahezu allen gesellschaftlichen Ebenen durcheinandergewirbelt und die Erarbeitung neuer Lösungen notwendig gemacht. Wirtschaftlich direkt und dabei auch noch besonders hart betroffen sind hierbei vor allem die Gastronomie, die Hotellerie sowie die Veranstaltungsbranche samt all den damit indirekt verbundenen Marktteilnehmern.



Und natürlich hat Corona auch die Abläufe rund um unser beliebtes B2B-Magazin der GEVA, der GASTFREUNDSCHAFT, nicht verschont. So mussten immer wieder geplante Redaktionskonzepte verworfen, bestehende Texte aktualisiert und festgelegte Erscheinungstermine verschoben werden. Aber: Die GASTFREUNDSCHAFT hat sich als robustes und innovatives Medium erwiesen, wenn es darum geht, den Kontakt zu Kunden auch in Pandemiezeiten nicht abreißen zu lassen, sondern vielmehr aufzuzeigen, wie wichtig es gerade in Krisenzeiten ist, ein besonderes Augenmerk auf die Kundenbindung zu legen.



Bauen Sie daher weiterhin auf die GASTFREUNDSCHAFT und setzen Sie diese zur Eigenvermarktung auch und gerade im Jahr 2021, wenn der Außer-Haus-Bereich langsam aber sicher wieder Fahrt aufnehmen wird, zielgerichtet und ohne Streuverluste ein (langjährig IVW geprüfte Auflage, die zu 80% im Direktversand an Abonnenten verschickt wird!!). Die GASTFREUNDSCHAFT bietet ihren Lesern auch in diesem Jahr wie gewohnt viele unterhaltsame und nützliche Informationen und widmet sich darüber hinaus genau den Herausforderungen, die Gastronomie und Hotellerie in der Corona-Krise zu meistern haben. Und nicht nur das: Auch der 2018 erstmals ausgelobte Award der Gastfreundschaft geht mit der Zeit, und wird in 2021 ganz bewusst nicht die besten Speise- und Getränkekarten, sondern vielmehr „besondere Leistungen in Corona-Zeiten“ prämieren.



Platzieren Sie Ihre 2021er-Anzeigen somit in einem top-aktuellen Umfeld mit hohem Bezug zur Lebenswirklichkeit der Branche!



Ein Highlight im nächsten Jahr wird im Übrigen die große Jubiläumsausgabe im XXL Format zum 50. Jährigen Bestehen der GEVA im Sommer 2021 sein. Merken Sie sich diese Ausgabe unbedingt in Ihrer Jahresplanung vor und sichern Sie sich eine Extraportion Aufmerksamkeit!



Weitere Informationen zu den GEVA Publikationen finden Sie in unseren Mediadaten im Anhang oder unter: http://www.geva.com/main/publikationen.html und alle Details zum Award unter: https://awarddergastfreundschaft.com/.

