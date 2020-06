Pressemitteilung BoxID: 803893 (Geuer & Geuer Art GmbH)

Danny Minnick - Liquefied Troubles

Der in Seattle/USA geborene Künstler Danny Minnick ist für seine Street Art und Graffiti-Kunst in den USA wie in Europa bekannt. Rohe Formen, knallige Farben, stilisierte Figuren, abstrakte und symbolische Elemente, teils der Pop-Art entlehnt – seine künstlerisch-poetische Handschrift prägt die Wände vom Wynwood District in Miami bis zur Londoner U-Bahn-Station am Barbican.



Seine erste Ausstellung auf der Kolvenburg „Liquefied Troubles – Street-Art Poetry“ präsentiert knapp 40 Werke von Minnick der letzten beiden Jahre – pulsierende, großformatige Leinwandarbeiten sind neben kleinformatigen Papierarbeiten wie auch begehbaren Bodenarbeiten zu sehen. Sie stehen für die Aufarbeitung schwieriger Erfahrungen und umfassen aktuelle politische Themen wie Korruption, Unterdrückung und Klimaschutz. Aber auch persönliche Dinge wie Zwischenmenschlichkeit und Nähe sowie Minnicks Liebe zum Skateboarding lassen sich in seinen Werken immer wieder finden.



Adresse und Öffnungszeiten:

Kolvenburg

An der Kolvenburg 3, 48727 Billerbeck

DI-SA 13.00 - 18.00 Uhr

SO / feiertags 10.00 - 13.00 sowie 13.30 - 17.30 Uhr

www.kolvenburg.de



