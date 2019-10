Pressemitteilung BoxID: 771842 (Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) gemeinnützige GmbH)

Landrat Danner beeindruckt vom Hegau-Jugendwerk: Antrittsbesuch mit Einblicken in den Reha-Alltag der kleinen Patienten

Seinen Antrittsbesuch hat Landrat Zeno Danner im Hegau-Jugendwerk gemacht. Er kam, um das neurologische Krankenhaus und Rehabilitationszentrum für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene kennen zu lernen. Die Einrichtung am Ortsrand von Gailingen ist ein Tochterunternehmen des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz (GLKN), dessen Aufsichtsratsvorsitzender Danner ist. Der Landrat zeigte sich vom Hegau-Jugendwerk sehr beeindruckt – stellt die Klinik doch aufgrund ihres Patientenpools, aber auch aufgrund der Bandbreite der angebotenen Therapien, seiner Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte und seiner Pionierleistung eine Besonderheit in der deutschen Rehalandschaft dar.



Wie Reha im Jugendwerk abläuft und was sie bewirken kann, erfuhr der Landrat zunächst theoretisch durch die Ausführungen der Verwaltungsdirektorin Barbara Martetschläger, dem Ärztlichen Direktor Dr. Klaus Weidmann, Pflegedirektorin Ina Rathje, Geschäftsführer Peter Fischer und dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Hegau-Jugendwerks GmbH, Roland Sing. Ganz praktisch zeigte sich das Erzählte anhand einer kleinen Patientin der Frühreha, die der Landrat mit der Delegation besuchte. Zum Abschluss stellte er sich den interessierten Fragen der Mitarbeiter. Ein Besuch, der auf beiden Seiten einen guten und nachhaltigen Eindruck hinterließ!



Bildtext: Ein gern gesehener Gast im Hegau-Jugendwerk in Gailingen: Der neue Landrat Zeno Danner (Bildmitte) kam zum Antrittsbesuch, um das Gailinger Rehabilitationszentrum für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit neurologischen Erkrankungen kennen zu lernen. Er wurde (v.l.n.r.) vom Ärztlichen Direktor Dr. Klaus Weidmann, der Verwaltungsdirektorin Barbara Martetschläger, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Hegau-Jugendwerks GmbH, Roland Sing, Geschäftsführer Peter Fischer, dem Betriebsratsvorsitzendem Bernd Stolz, Pflegedirektorin Ina Rathje und dem Chefarzt der Neuropädiatrie Dr. Axel Galler willkommen geheißen. Bild: Jagode

